EEUU: Biden llama asesino a Putin y dice «pagará un precio» por injerencia

WASHINGTON.- Joe Biden cree que su homólogo ruso Vladimir Putin es un asesino. El presidente estadounidense ha amenazado además con «hacerle pagar un precio» por las consecuencias de la injerencia rusa en las elecciones del año pasado en Estados Unidos.

En una entrevista en la cadena ABC le preguntaron por esas consecuencias que, dice, «pronto se verán», después de que un informe de inteligencia desclasificado por Estados Unidos concluyera que el presidente ruso estaba probablemente detrás de los intentos de influir a favor del expresidente Donald Trump.

Rusia ha contraatacado. El presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, escribió en su cuenta de Telegram que los comentarios de Biden son un «ataque» contra Rusia. «Se trata de una histeria debida a la impotencia», dijo. «Con sus declaraciones, Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país».

Para el portavoz de Putin, las acusaciones son infundadas.

«No estamos de acuerdo con las conclusiones de este informe sobre nuestro país. Rusia no interfirió en las anteriores elecciones de 2016 ni en las de 2020, mencionadas en este informe. Rusia no tiene nada que ver con ninguna campaña contra ningún candidato. En este sentido, decimos que este informe es erróneo, no tiene absolutamente ningún fundamento ni prueba», ha dicho el portavoz de la presidencia de Rusia Dimitri Peskov.

El informe publicado el martes dice que Putin autorizó operaciones de influencia destinadas a denigrar a Biden, impulsar a Trump, socavar la confianza en las elecciones y exacerbar las divisiones sociales en el país.

También dice que Rusia trató de boicotear la candidatura de Biden porque consideraba que su presidencia se oponía a los intereses del Kremlin, aunque tomó algunas medidas para preparar una administración demócrata a medida que se acercaban las elecciones.

El documento señaló también que ningún Gobierno extranjero comprometió los resultados finales.

of-am