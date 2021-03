EEUU: Biden culpa situación frontera al clima, a Trump y hasta México

WASHINGTON DC – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este jueves que su decisión de revocar algunas de las medidas migratorias implementadas por el anterior Gobierno han tenido un impacto en la llegada de migrantes al país, pero aseguró que la difícil situación que se vive en estos momentos en la frontera en realidad se debe a otros factores, como el clima, el propio expresidente Donald Trump e, incluso, México.

«La verdad del asunto es que nada ha cambiado», aseguró Biden en la que fue su primera conferencia de prensa oficial desde que asumió la presidencia del país, el pasado 20 de enero.

El mandatario contestó así a una pregunta sobre la creciente llegada de migrantes, especialmente menores no acompañados, a la frontera sur del país, un flujo que la oposición republicana atribuye a los cambios en la política inmigratoria implementados por la Administración Biden.

«Pasa cada año, en esta época, hay un incremento significativo en la llegada de gente que viene a la frontera», aseguró Biden, un ciclo que el mandatario aseguró que se debe a las condiciones climáticas favorables, pero acuciado este año por los varios desastres naturales que en los últimos años han azotado la región, especialmente Centroamérica.

el paso de los huracanes Iota y Eta por Centroamérica, que dejaron a la región devastada. El demócrata rechazó que este incremento se deba a que la gente de otros países le perciba como un líder «más agradable» que su antecesor, el expresidente Donald Trump, y apuntó al repunte de llegadas que se registró el año pasado tras

“¿Acaso alguien cree que hubo un incremento del 31% durante la presidencia Trump, porque era un tipo agradable y estaba haciendo cosas agradables en la frontera?», preguntó con sorna a la audiencia. «Esa no es la razón por la que vienen».

En febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a más de 100.000 personas en la frontera, un incremento del 28% en comparación con enero. De ellas, 19.246 eran unidades familiares y casi 9.500 menores no acompañados, según datos del CBP.

No obstante, el 72% de todas las personas que llegaron a la frontera el mes pasado fue enviado de vuelta a México, según datos del centro de estudios de políticas American Immigration Council. “La gran mayoría de los que cruzan nuestra frontera son enviados de vuelta», destacó hoy el presidente.

El mandatario defendió, una vez más, que es necesario encarar la raíz del problema, la difícil situación que atraviesan algunos países y que llevan a sus ciudadanos a marcharse, para lo cual abogó por colaborar con otros Gobiernos y prestarles asistencia económica, algo a lo que se opuso su sucesor.

“Logramos una iniciativa de más de 700 millones de dólares para encarar la raíz del problema, que es el porqué la gente se está marchando. ¿Y qué hizo Trump? Eliminó esa financiación, no la usó, no lo hizo», recordó. «Y adicionalmente, desmanteló todos los elementos que servían para gestionar lo que era un problema y sigue siendo un problema, desde hace mucho tiempo».

Biden no obstante reconoció que la situación en la frontera, donde las instalaciones de las autoridades fronterizas están desbordadas ante la ingente llegada de menores de edad, es inaceptable y aseguró que su Gobierno está tomando medidas para aliviar la situación, como la apertura de nuevos centros de procesamiento o el recurrir a instalaciones militares.

El presidente recalcó que “la gran mayoría de los que cruzan nuestra frontera son enviados de vuelta», pero reconoció que ese no es el caso de los menores.

“La idea de que yo voy a decir -y nunca lo haría- que si un menor no acompañado llega a la frontera le vamos a dejar al otro lado para que se muera de hambre, lo cual es algo que tampoco ha hecho ninguna otra Administración antes, excepto Trump. No voy a hacerlo”, zanjó.

En este sentido, Biden criticó además la postura de México ya que, según dijo, se niega a acoger a la mayoría de los migrantes que llegan a su país.

«México se niega a acogerlos. Dice que no los quieren de vuelta, no a todos. Estamos en negociaciones con el presidente de México. Todos deberían volver», sostuvo el mandatario. «A los únicos que no dejaremos al otro lado del Río Grande es a los niños».

Nueva meta de vacunación

Además de referirse a la cuestión en la frontera, Biden estableció este jueves un nuevo objetivo en su campaña de vacunación y se comprometió a administrar 200 millones de vacunas antes de que se cumplan sus primeros 100 días de mandato, duplicando así su anterior meta.

«Hoy marco un nuevo objetivo, a mis cien días de presidencia, haber administrado doscientos millones de dosis», declaró el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente estableció así una nueva meta muy lejana de las 100 millones de dosis prometidas en campaña, una cifra que ya fue superada la semana pasada, tan solo 58 días después de que jurara el cargo.

of-am