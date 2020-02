EEUU: Bernie Sanders gana las votaciones demócratas de Nevada

LAS VEGAS, NEVADA.- Bernie Sanders obtuvo una rotunda victoria el sábado en los comités presidenciales de Nevada, consolidando su condición de líder nacional de los demócratas en medio de las crecientes tensiones sobre si es demasiado liberal para derrotar al presidente Donald Trump.

El senador de Vermont, de 78 años, reunió con éxito su base ferozmente leal y aprovechó el apoyo de la gran comunidad latina de Nevada cuando el concurso demócrata se trasladó por primera vez a un estado con una población minoritaria significativa.

Este triunfo viene precedido de la victoria de Sanders a principios de este mes en las primarias de New Hampshire.

Básicamente empató el primer lugar en los comités de Iowa con Pete Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, Indiana, que ha tratado de posicionarse como un contendiente ideológico para la política progresista de Sanders, pero estaba luchando por un distante segundo lugar en Nevada.

La victoria, aunque alentadora para los partidarios de Sanders, solo profundiza la preocupación entre los líderes demócratas de mentalidad establecida que temen que el autodenominado socialista democrático sea demasiado extremo para derrotar a Trump.

Sanders lleva décadas pidiendo políticas transformadoras para abordar las desigualdades en la política y la economía, ninguna más grande que su plan de atención médica “Medicare para todos” que reemplazaría el sistema de seguro privado con un sistema universal administrado por el gobierno.

Sanders, en una una muestra de confianza, salió de Nevada temprano para reunirse con partidarios en Texas, que es además uno de los estados que puede definir importantes resultados cuando en solo 10 días se realice el llamado “Supermartes”.

El senador les dijo a sus partidarios en El Paso, que Trump es “un mentiroso patológico que dirige una administración corrupta”. También llamó a Trump “un fanático religioso”.

El veredicto de Nevada representa el tercero en una temporada primaria que abarcará los 50 estados y varios territorios de EE. UU., terminando solo en la convención nacional demócrata en julio.

Pero con dos rondas más de votaciones programadas para los próximos 10 días, incluido el recorrido delegado masivo del Supermartes, el partido puede identificar un candidato consensuado mucho antes de la convención.

Amas de casa, casinos y votos

Sin inmutarse por la logística, cientos de amas de casa uniformadas y trabajadores de casinos ingresaron al Bellagio, uno de los siete resorts de casinos en el centro de Las Vegas, entre las 200 ubicaciones que albergan el caucus en todo el estado.

Nevada es la tercera cita electoral en las internas de los demócratas en su calendario electoral 2020, marcado por el caos y la incertidumbre después de los votos iniciales en Iowa y New Hampshire, estados con una abrumadora población blanca y de zonas rurales.

A diferencia de Iowa y New Hampshire, Nevada es un estado mucho más diverso étnicamente, donde la población es aproximadamente mitad blanca, casi 30% hispana, 10% afroamericana y 10% asiática.

“Nevada representa una oportunidad para que estos candidatos demuestren su atractivo a una franja más grande de nuestro país”, dijo el fiscal general del estado Aaron Ford, un demócrata que ha asegura no respaldar a ningún candidato.

Representantes del partido estimaron que cerca de 75.000 personas votaron durante cuatro días de votación anticipada, durante los cuales hubo pocos problemas, salvo las largas colas en algunos colegios electorales.

La votación anticipada fue intensa, ya que esos 75.000 casi igualaron el número total de asistentes de Nevada en 2016, dijeron las autoridades.

Pete Buttigieg, ex alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos, también se ha convertido en un candidato líder en Nevada después de fuertes muestras de apoyo en Iowa y New Hampshire.

Una encuesta reciente del Wall Street Journal-NBC News, posiciona a Sanders como el principal candidato a nivel nacional, con otros cuatro aspirantes encerrados en un segundo lugar, mientras el ex vicepresidente Joe Biden vacila y el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que no participa en Nevada, gana terreno.

La encuesta mostró que Biden, Bloomberg y la senadora Elizabeth Warren empataron con el apoyo del 14% de los votantes primarios demócratas, seguidos por el 13% para Buttigieg y el 7% para la senadora Amy Klobuchar.

El presidente Donald Trump tuiteó el sábado que “la economía, el empleo, los militares y los veterinarios”, lo impulsarán a la victoria en Nevada durante las elecciones generales de noviembre.

