EEUU: Aspirante presidencial PR cuestiona aptitud mental Trump

Nikki Haley

WASHINGTON, 21 Ene.- La candidata a la presidencia del partido republicano Nikki Haley ha cuestionado la aptitud mental de su mayor contrincante, el expresidente Donald Trump, después de que aparentemente la confundiera con la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi al hablar sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

«Anoche, Trump estaba en un mitin y sigue mencionándome varias veces por qué no tomé medidas de seguridad durante los disturbios en el Capitolio. Por qué no manejé mejor el 6 de enero. Ni siquiera estaba en (Washington) DC el 6 de enero. No estaba en el cargo entonces», ha dicho Haley y así lo ha recogido la CNN.

«Dicen que se confundió. Que estaba hablando de otra cosa. Que estaba hablando de Nancy Pelosi. Me mencionó varias veces en ese escenario», ha añadido la exgobernadora de Carolina del Sur.

En su discurso frente a una multitud de votantes en el estado de New Hampshire, Haley ha asegurado que para ser presidente se necesita a alguien mentalmente apto. «La preocupación que tengo es… No estoy diciendo nada despectivo, pero cuando se trata de las presiones de una presidencia, no podemos tener a nadie más a quien cuestionar si están mentalmente aptos para hacerlo», ha explicado.

Sus comentarios se producen después de que Trump dijera lo siguiente en un mitin de campaña en New Hampshire: «Por cierto, nunca informan sobre la multitud del 6 de enero. Ya sabes, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, ¿sabías que destruyeron toda la información? ¿toda la evidencia, todo, borrado y destruido todo? Todo eso, por muchas cosas, como que Nikki Haley estaba a cargo de la seguridad, que le ofrecimos 10.000 personas, soldados, guardias nacionales, lo que quisieran. Lo rechazaron».

Más allá de confundir a Haley con Pelosi, la afirmación de Trump de que la presidente de la Cámara es responsable de la seguridad del Capitolio de Estados Unidos no es exacta, como ha verificado con anterioridad la CNN.

«Necesitamos gente en la cima de su juego», ha relatado Haley en una entrevista de Fox News, en la que ha añadido lo siguiente: «No estoy diciendo que esta sea una situación de Joe Biden, pero lo que sí digo es: ¿realmente vamos a tener a dos personas de ochenta años postulándose para presidente?».

En los días previos a las primarias de New Hampshire del martes, Haley, de 52 años, ha tratado de resaltar su diferencia de edad con Trump, de 77 años, y el presidente Joe Biden, de 81. También se ha mostrado inflexible en pedir límites a los mandatos y pruebas de competencia mental para cualquier político de más de 75 años.

