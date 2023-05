EEUU: Anuncian un proyecto para subir salario mínimo a $17 por h

El presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos, Bernie Sanders, realiza una conferencia de prensa sobre el salario mínimo federal en el Capitolio de Washington, EE. UU., el 4 de mayo de 2023.

El senador estadounidense Bernie Sanders, independiente de Vermont, planea desempolvar una batalla suya de vieja data: elevar el salario mínimo, a medida que -dice- crecen la desigualdad de ingresos y las utilidades de las empresas.

El otrora contendor de Joe Biden en las pasadas primarias demócratas hacia la Presidencia anunció que presentará un proyecto de ley, primero en junio ante su comisión, y luego ante el pleno del Senado, para subir el ingreso mínimo a 17 dólares la hora.

«Nadie en este país puede sobrevivir con 7,25 dólares la hora. Y tal vez algunos de mis colegas en el Congreso quieran vivir un mes con siete dólares y 25 centavos la hora y ver qué se siente”, explicó, durante una conferencia de prensa a las afueras del Capitolio en Washington.

Según Sanders, el salario mínimo federal no ha cambiado desde 2007. “No puedes hacerlo con nueve dólares la hora; no puedes hacerlo con 12 dólares la hora; (…) no es aceptable hoy que casi 35 millones de trabajadores estadounidenses ganen menos de 17 dólares por hora”, agregó.

La inflación ha hecho que algo que costaba 15 dólares en 2012, cuando los activistas laborales adoptaron el eslogan «Lucha por 15 dólares» en un impulso por aumentos salariales, probablemente cueste casi 20 dólares hoy, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los opositores a los aumentos salariales argumentan que éstos pueden ser perjudiciales para las pequeñas empresas, que ya sufrieron un gran golpe durante la pandemia de coronavirus, y que podría desincentivar la creación de empleo formal.

sp-am