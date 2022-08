EEUU: «Afganistán no será «un lugar seguro para terroristas»

John Kirby.

WASHINGTON.- Estados Unidos ha subrayado que el bombardeo que mató durante el fin de semana al líder de la organización terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en un edificio en Kabul «demuestra» el compromiso de Washington para impedir que Afganistán sea «un lugar seguro para terroristas».

«Dijimos cuando nos íbamos de Afganistán que permaneceríamos vigilantes, que permaneceríamos preparados y que no dejaríamos que Afganistán se convierta en un lugar seguro para terroristas que amenazan nuestra patria. Este fin de semana lo hemos demostrado», ha dicho el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

ERA EL SUCESOR DE BIN LADEN

Así, ha subrayado que Al Zawahiri «era el terrorista más buscado del mundo» y ha recordado que «era el número dos de Osama bin Laden durante los ataques del 11-S y se convirtió en su sucesor en el 2011 tras la muerte de Bin Laden durante una operación antiterrorista estadounidense». «Al Zawahiri seguía suponiendo una amenaza activa para personas e intereses estadounidenses y para la seguridad nacional», ha argüido.

NO NECESITA TROPAS SOBRE EL TERRENO

Kirby ha hecho hincapié en que el ataque demuestra además que, pese a que Estados Unidos no cuenta con tropas sobre el terreno, es «capaz de identificar e ubicar incluso al terrorista más buscado y tomar medidas para eliminarle del campo de batalla». «Lo que hicimos durante el último fin de semana es un ejemplo perfecto y claro de estas capacidades», ha defendido.

«Creo que si se preguntara a algunos miembros de Al Qaida cómo de seguros se sienten ahora en Afganistán, hemos demostrado muy bien durante el fin de semana que no es un lugar seguro y que no va a serlo», ha recalcado, antes de confirmar que Washington «se ha puesto en contacto muy directo con líderes talibán» para abordar el hecho de que Al Zawahiri estuviera residiendo en Kabul.

TALIBANES VIOLARON ACUERDO CONTRA AL QAIDA

«Hemos dejado claro que no creemos, no pensamos y no suponemos. Sabemos que esto es una violación del Acuerdo de Doha», ha destacado, en referencia al acuerdo de paz firmado en febrero del 2020 entre Estados Unidos y los talibán, que contemplaba el compromiso del grupo de romper lazos con Al Qaida y trabajar para impedir que el territorio afgano fuera usado como base para llevar a cabo atentados en el extranjero.

En este sentido, Kirby ha incidido en que Estados Unidos «ha dejado claro a los talibán que se sabe lo que han hecho y a quién han acogido». «Tenemos conocimiento de algunos pasos que intentaron dar tras el ataque para encubrir las pruebas. Es algo que tenemos en cuenta», ha apuntado, después de que los talibán acusaran por su parte de violar el acuerdo al llevar a cabo el bombardeo en Kabul.

RAMIFICACIÓN

Por otra parte, ha reconocido que «Al Qaida entró en fase de metástasis, tanto en términos de carácter, con diferentes ramas como Al Shabaab y Estado Islámico, que además tiene otras ramas propias, como en términos geográficos». «No están tan centrados en una presencia en Afganistán. Están en África del norte, en el Sahel, en todo Oriente Próximo, en Yemen», ha explicado.

PREVISORES

«Hay otras amenazas a nivel antiterrorista en otras partes del mundo. Vamos a estar centrados en todas ellas», ha señalado Kirby. «Entiendo que ahora estamos centrados en Afganistán, pero no vamos a apartar la vista del resto del mundo», ha apuntado.

En esta línea, ha defendido que Estados Unidos no ha esperado a que Al Qaida perpetrara otro atentado en Estados Unidos para actuar contra Al Zawahiri. «Esto no va de esperar. Se trata de ver. Analizamos de cerca y actuamos cuando tuvimos conocimiento. Diría incluso que no sólo los estadounidenses están ahora más seguros como resultado de la decisión de Biden, sino que el mundo entero es más seguro», ha puntualizado.

«¿Significa eso que la amenaza de Al Qaida ha sido eliminada? No, por supuesto. Tendrán que adoptar algunas decisiones, que también analizaremos. Si consideramos que hay nuevamente una amenaza para el territorio estadounidense, ya sea por su parte o por parte de cualquier otro grupo terrorista, el presidente se reserva el derecho de actuar de nuevo», ha zanjado.

cfl-am