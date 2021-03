EEUU: Actual colaboradora se suma acusaciones acoso Gobernador de NY

Andrew Cuomo

NUEVA YORK.- Una asistente del gobernador de Nueva York declaró a The New York Times que Andrew Cuomo la miró con los ojos y le hizo comentarios inapropiados. Se trata de la más reciente acusación de acoso sexual contra un gobernador que enfrenta peticiones bipartidistas para renunciar.

Alyssa McGrath, de 33 años, le dijo al periódico que Cuomo hizo comentarios sugerentes y sobre su apariencia a ella y a otra asistente ejecutiva.

La joven relató una situació en el que la llamaron a su oficina para tomar un dictado.

«Agaché la cabeza esperando a que él comenzara a hablar. Y no lo hizo», relató a The New York Times. “Así que levanté la mirada para ver qué estaba pasando. Y estaba mirando descaradamente mi escote». Luego que Cuomo le preguntó: «¿Qué tiene tu collar? Que estaba en mi camisa».

McGrath también era amiga de otra asistente que, según los informes, alegó que el gobernador la había manoseado. La denuncia de la mujer no identificada se ha enviado al departamento de policía de Albany. McGrath dijo que discutió el presunto incidente con la mujer después de que The Albany Times Union informara al respecto la semana pasada.

La compañera de trabajo le dijo a McGrath que Cuomo le había pedido que no le contara sobre el incidente porque sabía que los dos eran cercanos. «Él le dijo específicamente que no me dijera nada», afirmó McGrath a The New York Times.

Cuomo ha negado la acusación. «Nunca he hecho nada semejante», alegó en un comunicado a NBC News, cadena hermana de Telemundo, la semana pasada.

Una abogada de Cuomo, Rita Glavin, declaró al periódico que no había nada malo en las acciones de Cuomo, diciendo que “el gobernador ha saludado a hombres y mujeres con abrazos y un beso en la mejilla, la frente o la mano. Sí, ha posado para fotografías con el brazo alrededor de ellas. Sí, usa frases en italiano como ‘ciao bella», explicó.

“Nada de esto es notable, aunque puede ser anticuado. Ha dejado en claro que nunca ha hecho gestos inapropiados ni ha tocado inapropiadamente a nadie”, agregó.

Una abogada de McGrath, Mariann Wang, declaró a NBC News: «Las alegaciones del gobernador no son creíbles. Esto no fue solo una broma amistosa», afirmó.

El mes pasado se presentaron más de media docena de denuncias de acoso sexual contra Cuomo. El gobernador ha negado haber tocado a nadie de manera inapropiada, pero reconoció que pudo haber actuado de una manera que hiciera sentir incómodo a alguien, aunque dijo fue intencional y se disculpó. Cuomo ha dicho en repetidas ocasiones que no renunciará, a pesar de las peticiones del grueso de la delegación del Congreso de Nueva York y de decenas de legisladores estatales.

