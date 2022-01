EEUU: 30 millones de familias se quedarán sin la ayuda especial

Más de 30 millones de familias estadounidenses dejarán de percibir a partir de este fin de semana la ayuda especial por hijos que llevaban recibiendo desde julio de 2021 para paliar el impacto de la pandemia tras el fracaso en el Congreso de las negociaciones de ampliación.

La bancada demócrata consiguió expandir esta ayuda a principios del año pasado como parte del paquete de asistencia impulsado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y tenía intención de consolidarla como mínimo hasta 2025 durante las negociaciones del plan extraordinario de infraestructuras y reconstrucción conocido como la ley Build Back Better, a un coste aproximado de 100.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, la negativa del senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los elementos más próximos al Partido Republicano, acabó negando su crucial voto sobre esta consolidación, al argumentar que podría disparar la inflación.

El sector progresista del gobernante Partido Demócrata había defendido la prolongación de la ayuda como una herramienta esencial para acabar con la pobreza que afectaba a un 16,1 por ciento de los menores estadounidenses de 18 años en 2020. De hecho, un modelo reciente realizado por académicos de la Universidad de Columbia estima que en julio la pobreza infantil era un 41 por ciento más baja de lo normal gracias a este cheque de ayuda.

«Se trataba de poner las cosas un poco más fáciles a las familias que están intentando salir a flote en mitad de todo esto. Era dinero que se gastaban en comida, facturas y para cancelar deudas», lamenta el portavoz de la encuestadora progresista Data for Progress, Ahmad Ali, al portal de noticias The Hill.

Los demócratas, no obstante, todavía no se dan por vencidos y creen que podrían resucitar esta ayuda en las próximas semanas a través de un «proceso especial de reconciliación» que les permitiría aprobar la ley con una mayoría simple. No obstante, queda por saber cómo negociarán con Manchin, cuyo voto se antoja imprescindible dado que es necesario contar con el respaldo de los 50 senadores demócratas.

Es más, algunos republicanos han expresado su interés en consolidar la ayuda infantil, aunque en una versión más diluida. La senadora republicana por Maine, Susan Collins, considera que la redacción propuesta por los demócratas «beneficia a la población con altos ingresos», mientras que los expertos avisan de que un retorno a la fórmula original de la ayuda, como solicitan otros republicanos –y que restringe el cheque infantil a las familias desempleadas– podría afectar a los más vulnerables.

