EE.UU: Trump dice hará una declaración “espectacular” sobre la frontera sur

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que hará una declaración “espectacular” sobre la frontera sur del país con México.

El tema será sobre las personas que cruzan la frontera y quizás sería la más importante que ha hecho hasta ahora al respecto.

“Esta es una declaración de grandes ligas, pero vamos a hacer algo muy espectacular en la frontera”, dijo Trump, y agregó que no estaba cerrando la frontera.

“Pero vamos a hacer algo muy dramático en la frontera, porque la gente está llegando a nuestro país”, agregó.

Incluso, aseguró que “los demócratas no nos darán leyes, no cambiarán leyes, no se reunirán, no harán nada. Quieren tener fronteras abiertas, quieren tener delincuencia, quieren que lleguen drogas a nuestro país, quieren que haya tráfico de personas”.

Señaló que la declaración se hará entre jueves y viernes, al aclarar que no está cerrando las fronteras.

Trump ha convertido a la inmigración en un pilar de su presidencia tras prometer durante su campaña electoral la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

