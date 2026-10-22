EE.UU. restringe visados a siete colombianos y 40 bolivianos

Marco Rubio dijo este jueves que las restricciones también se extienden a familiares de los afectados.

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Washington.– Estados Unidos anunció este jueves restricciones de visado contra siete ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y antiguo jefe de campaña del expresidente Gustavo Petro, así como contra 40 ciudadanos bolivianos, en el marco de su política regional contra la corrupción y el narcotráfico.

Entre los colombianos afectados figuran el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador electo Wadith Manzur; la representante electa Karen Manrique; los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y el excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.

Las restricciones también se extienden a familiares de los afectados, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la Administración del presidente Donald Trump respalda los esfuerzos del Gobierno colombiano para eliminar la influencia criminal de las instituciones públicas, incluidos los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo.

Las medidas forman parte del llamado Escudo de las Américas, una alianza regional impulsada por Washington para combatir la corrupción y el narcotráfico. La política, anunciada el pasado 28 de septiembre, contempla restricciones de entrada a ciudadanos extranjeros señalados de socavar a gobiernos latinoamericanos mediante esas actividades.

INVESTIGACIONES CONTRA RICARDO ROA

Roa se apartó de la presidencia de Ecopetrol el pasado 7 de abril mediante una licencia no remunerada, en medio de investigaciones judiciales y administrativas.

El 11 de marzo, la Fiscalía colombiana le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

Posteriormente, el 12 de mayo, también le imputó el delito de violación de los límites de gastos electorales, por presuntas irregularidades en los informes financieros de la campaña presidencial de Petro en 2022, de la que Roa fue gerente.

En tanto, Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar están procesados por presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos para sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno de Petro en 2023.

RESTRICCIONES CONTRA CIUDADANOS BOLIVIANOS

En una medida paralela, Washington anunció restricciones de visado contra 40 ciudadanos bolivianos, incluidos 15 funcionarios y exfuncionarios públicos y 25 familiares directos.

Entre los señalados figuran el exfiscal general Juan Lanchipa; el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Freddy Bismarck; la exdirectora general de Migración Katherine Calderón, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada.

También aparecen el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras Diego Alejandro Barboza; el exfiscal coordinador de La Paz Armando Rojas, y el exjefe de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Fernando Ronald Velasco.

El Departamento de Estado indicó que las restricciones responden a los compromisos asumidos en septiembre durante una cumbre de seguimiento del Escudo de las Américas y buscan sancionar a ciudadanos extranjeros señalados de participar en actos de corrupción o actividades de narcotráfico, independientemente de su afiliación política.

an/am