EE.UU. reabre este sábado su misión diplomática Venezuela

Embajadora de EEUU Laura Dogu.

Washington (EFE).- La embajadora Laura Dogu llega este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela, según confirmaron a EFE fuentes del Departamento de Estado.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

RELACIONES ENTRAN EN NUEVA FASE

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

La Administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington.

También se ha acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital y a quien entregó la medalla del premio Nobel de la Paz.

PRESOS POLITICOS ES TEMA DELICADO EN VENEZUELA

Este viernes se conoció que Rodríguez ha anunciado que impulsará una Ley de Amnistía General para beneficiar a cientos de presos políticos, abarcando casos desde 1999 hasta la actualidad.

La cuestión de los presos políticos es uno de los asuntos más delicados en Venezuela y uno de los que más preocupan a las organizaciones internacionales de derechos humanos que calculan una cifra de entre 700 y 750 en las cárceles venezolanas.

