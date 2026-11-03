EE.UU: Millones de ciudadanos han acudido urnas este martes

WASHINGTON, 3 de noviembre de 2026.- Estados Unidos vive este martes una intensa jornada electoral con motivo de las elecciones de medio término, un proceso que mantiene la atención nacional e internacional ante la posibilidad de cambios en el equilibrio de poder del Congreso y sus repercusiones sobre la administración del presidente Donald Trump.

Durante las primeras horas de la tarde, millones de estadounidenses continúan ejerciendo su derecho al voto en diferentes estados del país, en unos comicios en los que están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado y 36 gobernaciones, además de numerosos cargos estatales y locales.

La jornada electoral representa una importante prueba política para el presidente Trump, cuyo partido republicano busca mantener el control de ambas cámaras del Congreso, mientras que los demócratas aspiran a recuperar espacios de poder legislativo.

La economía y la gestión presidencial, en el centro del debate

Entre los principales temas que han marcado el ambiente electoral figuran el costo de la vida, la inflación, los precios de los alimentos y los combustibles, así como las políticas económicas y migratorias impulsadas por la actual administración.

De acuerdo con informaciones difundidas por Reuters, las encuestas previas a la votación reflejaban un escenario de competencia nacional favorable a los demócratas en la intención de voto para la Cámara de Representantes, aunque las contiendas por el Senado permanecían abiertas en varios estados.

Sin embargo, estas mediciones no representan resultados electorales y el desenlace dependerá de la participación ciudadana y del comportamiento de los votantes en los distritos y estados más competitivos.

Jornada de votación con algunos incidentes

En términos generales, las elecciones se han desarrollado con relativamente pocas interrupciones, aunque se han reportado dificultades puntuales relacionadas con las condiciones meteorológicas y algunos problemas técnicos en centros de votación.

Según un reporte de Associated Press, las lluvias intensas y las inundaciones provocaron cambios en algunos lugares de votación en Florida y otras zonas del suroeste del país. También se registraron inconvenientes técnicos con equipos de escaneo de papeletas en el estado de Nueva York.

Las autoridades electorales han indicado que estos incidentes no implican, por sí mismos, la pérdida de votos y que existen procedimientos para garantizar la seguridad de las papeletas.

Expectativa por los primeros resultados

A medida que avance la tarde y comiencen a cerrar los centros de votación en los distintos estados, aumentará la expectativa por los primeros resultados.

No obstante, el conteo se desarrollará de manera escalonada debido a las diferencias de horarios entre las jurisdicciones y a los procedimientos establecidos para contabilizar los votos presenciales y anticipados.

Las contiendas más reñidas podrían prolongar la incertidumbre durante varias horas o incluso días, especialmente en aquellos estados donde el margen entre los candidatos sea reducido.

Un resultado con repercusiones internacionales

El resultado de estas elecciones tendrá consecuencias que van más allá de la política interna estadounidense. La composición del Congreso influye directamente en la aprobación de leyes, presupuestos, políticas migratorias, acuerdos comerciales y decisiones relacionadas con la política exterior.

Para América Latina y el Caribe, los resultados también serán observados con especial interés debido a su posible incidencia en las relaciones diplomáticas, el comercio, la migración y la cooperación regional.