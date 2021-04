EE.UU. enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

WASHINGTON, D.C.- Estados Unidos enviará a otros países 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, según informó en redes sociales el asesor de la Casa Blanca en el grupo de respuesta al coronavirus, Andy Slavitt, en medio de la creciente presión internacional por el desigual acceso a las vacunas.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en rueda de prensa la decisión de Estados Unidos de compartir esta vacuna que no se está utilizando en el país porque no ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y explicó que será este organismo el que determine que las dosis son seguras para su envío al exterior.

Psaki recordó que Estados Unidos dispone de vacunas suficientes para su población y no necesita las de AstraZeneca. Aclaró, no obstante, que los envíos de esta vacuna no serán inmediatos y llevarán semanas, incluso meses, hasta que la FDA revise y dé las autorizaciones.

Añadió que, de momento, esperan liberar los primeros 10 millones de dosis en las próximas semanas y otros 15 millones hacia el mes de junio.

El anuncio de Estados Unidos llega en un momento en que ha aumentado la presión para el reparto equitativo de vacunas, sobre todo ante la difícil situación que viven países como la India, con el que Estados Unidos ya se ha comprometido al envío inmediato de nuevos recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas.

