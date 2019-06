EE.UU.: Encuestas muestran a Donald Trump 13 puntos por debajo de Biden

WASHINGTON.- Si las elecciones presidenciales de Estados Unidos fueran hoy y Donald Trump estuviese compitiendo, sería derrotado por el demócrata Joe Biden, reveló una encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

Según el estudio, Trump está detrás de sus potenciales rivales. Biden, le lleva una ventaja de 13 puntos porcentuales.

Trump contratacó en su cuenta de la red social Twitter, donde escribió:

“Las Noticias Falsas nunca han sido tan deshonestas como hoy. Qué bueno que hoy podemos contratacar en las Redes Sociales. La nueva arma que han escogido son las encuestas falsas, algunas veces referidas como Encuestas de Supresión (suprimen los números). La tenían en 2016, pero es peor…”

Pero las cifras pintan una catástrofe para Trump.

No obstante, todavía faltan 17 largos meses antes de la elección y muchas cosas pueden cambiar, como señaló el director de la encuesta de Quinnipiac a la cadena MSNBC.

Además, en el sistema electoral estadounidense, el ganador no se decide con base en el voto popular, que refleja las preferencias individuales, sino en el Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios de cada estado que elige al presidente.

En 2016, Trump perdió contra la demócrata Hillary Clinton en el voto popular y, sin embargo, alcanzó una cómoda victoria en el Colegio Electoral. Por eso, la batalla por la presidencia se da en cada estado, algo que las encuestas nacionales por diseño no capturan.

No todos los estados son iguales. Con base en el último censo poblacional, cada estado envía delegados al Colegio Electoral en proporción al tamaño de su población. Por el censo es fundamental. Por eso la pregunta sobre la ciudadanía, que ha introducido Trump causa tanta controversia.

El Colegio Electoral tiene en total 538 electores: quien tenga 270 o más gana.

Entonces, ¿cómo le está yendo a Trump en los estados más importantes?

No muy bien.

Un reportaje reciente del diario The New York Times, describió la reacción del presidente a una reciente encuesta privada de 17 estados que mandó hacer y que se filtró en parte al medio citado: Trump ordenó a sus asesores que no revelaran que estaba detrás de Biden.

Trump respondió a este reportaje en otro Tweet subsiguiente.

“Los medios de comunicación falsos (corruptos) dijeron que tuvieron una filtración en las encuestas realizadas por mi campaña que, por cierto y a pesar de la falsa y nunca terminada cacería de brujas, son los mejores números que hemos tenido. Informaron los números falsos que inventaron y ni siquiera existen. ¡GANAREMOS DE NUEVO!”, escribió el mandatario.

La revista Politico también ha dicho que las propias encuestas del presidente muestran que está perdiendo en estados clave como Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.