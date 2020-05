EE.UU: Donald Trump firma orden con intención de “regular” redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para limitar las protecciones legales a las empresas de redes sociales.

De acuerdo con un tuit de la Casa Blanca, la medida buscar combatir la censura en líneas de las empresas tecnológicas.

“Hoy, estoy firmando una orden ejecutiva para proteger y defender la libertad de expresión y los derechos del pueblo estadounidense”, expresó el presidente.

Twitter enlazó este martes por primera vez un mensaje de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario, reportó la agencia EFE.

Trump acusó entonces a Twitter de interferencia en las elecciones a la Casa Blanca y dijo que no iba permitir que censurase su “libertad de expresión”.

Donald Trump que su administración se asegura que lo dólares de sus contribuyentes no vayan a los gigantes de las redes sociales “que reprimen injustamente la libertad de expresión”.EFE

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020