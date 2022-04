EE.UU. dice Rusia ha fracasado, Ucrania puede ganar la guerra

Reunión entre Zelenski, Blinken y Lloyd Austin

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su convencimiento de que Ucrania puede ganar la guerra si recibe el apoyo que necesita. Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó que «Rusia ya ha fracasado». «El primer paso para ganar es creer que puedes ganar y nosotros creemos que Ucrania puede ganar si recibe el apoyo que necesita», dijo Austin en una rueda de prensa cerca de la frontera polaco-ucraniana tras la reunión ayer en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En este sentido agregó: «La postura de Ucrania es que quieren ganar, nuestra postura es que queremos ayudarles». Señaló que la reunión ayer con Zelenski, que calificó de «muy productiva», se centró sobre todo en lo que Ucrania necesita ahora para ganar. «RUSIA YA FRACASÓ» Blinken, por su parte, afirmó que «Rusia ya fracasó y Ucrania logró el éxito», porque el objetivo de Moscú era privar a los ucranianos de su soberanía e independencia. «Vemos que Rusia no ha alcanzado los objetivos militares que se había fijado» y que su Ejército no rinde como se esperaba. CONTINÚAN BOMBARDEOS Un funcionario de la ciudad asediada de Mariúpol afirma que las fuerzas rusas siguen bombardeando la fábrica de Azovstal donde se refugian los combatientes ucranianos. Petro Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariúpol, aseguró el viernes que «cada día lanzan varias bombas sobre Azovstal, a pesar de las falsas promesas de no tocar a los defensores». Andryushchenko añadió que «los combates, los bombardeos y las bombas no cesan». La planta de Azovstal es el último bastión de las fuerzas ucranianas en Mariúpol. Los rusos la han bloqueado durante casi dos semanas y han llegado a declarar la victoria esta semana. Las autoridades ucranianas han calculado que hay 1.000 civiles dentro de la planta junto con los combatientes. FOSAS COMUNES Un día después de que salieran a la luz imágenes por satélite que indicaban la existencia de fosas comunes en las afueras de la ciudad portuaria del sureste de Ucrania, Andryushchenko explica que los residentes locales informaron de que las fuerzas rusas estaban utilizando crematorios móviles en dos lugares. Según las primeras estimaciones, las aparentes fosas comunes podrían albergar hasta 9.000 cuerpos, pero Andryuschenko sostiene que podría haber más. sp-am