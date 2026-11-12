Eddy Herrera y Elder Dayán llevan “La Corriente” a Colombia

BOGOTÁ. – Los artistas Eddy Herrera y Elder Dayán Díaz promocionan en Cartagena y Barranquilla su colaboración musical «La Corriente», una fusión de merengue y vallenato que busca posicionarse entre los temas de la temporada navideña y los Carnavales de Barranquilla 2027.

Lanzado el pasado 23 de octubre, el sencillo ha recibido respaldo de medios de comunicación, emisoras de radio y seguidores en la región Caribe colombiana, según informaron los representantes de los artistas.

Como parte de la promoción, ambos músicos realizaron un recorrido por medios de prensa, televisión y radio de las principales ciudades de la costa norte del país.

La canción combina el ritmo del merengue de Herrera, conocido como el Galán del Merengue, con el estilo vallenato de Elder Dayán, integrante de la reconocida dinastía musical Díaz.

«Colombia es mi segundo hogar, una tierra que amo y a la que agradezco infinitamente su apoyo. Esta colaboración con Elder, una estrella joven de la música, representa el cariño y respeto que siento por esta nación», expresó Herrera.

Los intérpretes apuestan a que «La Corriente» forme parte del repertorio musical de las celebraciones navideñas y de los próximos carnavales colombianos.

El video oficial del sencillo será estrenado próximamente.

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