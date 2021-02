Ecuador continúa en la incertidumbre por la paridad entre dos candidatos

QUITO.- Ecuador vive por tercer día consecutivo una tensa espera para conocer al segundo candidato presidencial que pasa al balotaje en abril, entre llamados desde el movimiento indígena a la «gran movilización» y los de distintos poderes del Estado para mantener la calma.

La tensión ha ido in crescendo a la par que se reducía la brecha de votos entre Yaku Pérez (Pachakutik, izquierda ambiental) y Guillermo Lasso (CREO, centroderecha), y este último sobrepasaba este miércoles por primera vez a su rival indígena.

Según la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral (CNE), a media tarde Lasso conseguía ponerse en segunda posición con el 19,63% del escrutinio, 0,01 puntos por encima de Pérez que obtenía 19,62%, con la casi totalidad del escrutinio completado (99,82%).

Se trata de un cambio provisional pues aún quedan por contabilizar los votos de 72 actas, y revisar otras 1,102.

Fuera de la puja, el ganador, el correísta Andrés Arauz, ya calificado para segunda vuelta y que ve su cuota en torno al mismo 32 % del lunes.

MORENO ROMPE SU SILENCIO

Rompiendo con un estricto silencio en temas electorales, el presidente Lenín Moreno, que dejará el poder el 24 de mayo, pidió a todas las partes «calma», «paciencia» y «prudencia».

En un video grabado, dijo que la respuesta la tiene el CNE con el acompañamiento de observadores internacionales.

Ellos tendrán que «certificar al país los resultados definitivos», subrayó al instar a ese organismo, los candidatos y la sociedad al «irrestricto cumplimiento a la ley».

Pero, a la vez, invitó al CNE a que «atienda todos los pedidos de revisión que los candidatos requieran».

A su llamamiento se han sumado, en un comunicado conjunto, los jefes de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Función de Transparencia y Control Social.

TEORIA DE LA CONFABULACION

Los temores a una movilización indígena como la que en octubre de 2019 sacudió al país, con una decena de muertos y unos 1.500 heridos, los ha alentado el partido Pachakutik con una convocatoria a una movilización en momentos en que la diferencia de votos entre uno y otro candidato iba cerrándose.

Una «gran movilización nacional en defensa de la voluntad popular y la democracia» y para salir «al paso de las maniobras del pacto oligárquico» entre Lasso, el exmandatario Rafael Correa (2007-2017) y el exdirigente social cristiano Jaime Nebot.

Extraña alianza a priori entre dos conocidos conservadores y su más acérrimo enemigo de izquierdas pero que, en la compleja política ecuatoriana, hasta tiene su razón de ser. Es una mera cuestión de óptica.

Y la de Pérez es muy clara, según explicó a Efe en una entrevista desde Guayaquil, donde se encuentra para supervisar el recuento de unas actas cruciales.

«Para mí está claro. A Correa, el más preocupado, no le interesa que gane porque Yaku no tiene techo. Lasso lo tiene, no ganaría porque tiene antecedentes del Feriado bancario (1999) y de haber cogobernado con el actual Gobierno, el peor de la historia», dijo.

«Por eso buscan a toda costa meter mano en el CNE y enturbiar el proceso electoral», manifestó.

Como respaldo a sus denuncias, inconsistencias numéricas en el escrutinio, ausencia de actas, falta de padrones y disparidades entre los datos introducidos y las actas, que este jueves serán trasladadas a la Fiscalía y la Contraloría del Estado en sendas denuncias.

