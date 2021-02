ECUADOR: Consejo Electoral volverá a recontar los votos en 17 provincias

QUITO.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha anunciado que volverá a contar los votos de las elecciones presidenciales en 17 provincias del país para verificar los resultados del proceso y tras las acusaciones de «fraude electoral».

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha informado sobre este nuevo recuento que se ha acordado con el candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, y el candidato conservador Guillermo Lasso, que se disputan pasar a la segunda vuelta de los comicios.

Así, se volverá a realizar el escrutinio del cien por cien de la votación en la provincia de Guayas, incluidas las actas con novedades, y el 50 por ciento de las papeletas en otras 16 provincias, informa ‘El Comercio’.

El CNE elaborará un instructivo para la puesta en marcha inmediata del acuerdo y habilitará, además, un mecanismo de supervisión ciudadana del sistema informático con delegados de las distintas partes.

«Todo el proceso se transmitirá en vivo en los canales del CNE de manera continúa», ha precisado también Atamaint sobre el acuerdo de recuento, para incidir que cuando se acabe este proceso se hará la proclamación final de los resultados.

El acuerdo llega después de que este viernes, el indigenista Yaku Pérez presentase ante el Tribunal Constitucional una demanda para suspender los escrutinios que estaba llevando a cabo el CNE hasta que se pudiese realizar un nuevo conteo en las 24 provincias ecuatorianas.

Y es que, Peréz ha insistido en que estaría siendo víctima de «fraude electoral», después de que en el último día su contrincante conservador se colocara por delante con 34.000 votos más. Según el candidato, «la trampa» estaría en el sistema informático, por lo que ha solicitado un control del mismo.

«El fraude estaría consumándose; uno, a través de la alteración de los resultados físicos de las papeletas y las actas, y otro, al momento de ingresar y obtener los resultados en el sistema informático», ha asegurado.

REUNIÓN ENTRE LASSO Y PÉREZ

Horas después de presentar la demanda, el candidato del Pachajutik acudió a la sede del CNE en Quito, la capital ecuatoriana, para reunirse con Lasso, a quien le ha hizo llegar estas reclamaciones en un encuentro en el que ambos coincidieron en señalar su antagonismo hacía el Gobierno de Rafael Correa, al que calificaron de «totalitario» y «opresor».

El encuentro había sido fijado cinco días antes, tras la amplia derrota de ambos frente al candidato correísta de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, quien espera a uno de los dos el próximo 11 de abril en la segunda vuelta, tras lograr más del 32 por ciento de los votos frente al 19,74 por ciento de Lasso y el 19,38 por ciento de Pérez, en el primer envite electoral.

«Por el bien de la democracia, la propuesta es que se suspenda el escrutinio hasta que se dé el recuento en las 24 provincias», insistió Pérez a Lasso, a quien propuso «construir una relación» de cara a presentar un candidato con «legitimidad, respaldo y autoridad moral, constitucional y legal para derrotar al correísmo».

Pérez aventuró que reabrir el recuento en las 24 provincias podría incluso relegar a Arauz a la tercera plaza y ser ellos dos quienes pasen a la segunda vuelta, algo que conjeturó bajo la atenta mirada de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por su parte, Lasso no cerró la puerta a tal revisión, siempre y cuando se produzca «dentro del marco de la ley» y se presentó como «el primer interesado en que prime la transparencia en el proceso electoral, porque por encima de los intereses personales está el bienestar de Ecuador».

El encuentro también tuvo momentos más tensos, cuando Pérez señaló que si Lasso iba a segunda vuelta «es muy difícil que gane al correísmo», a lo que este respondió diciendo que «he venido con la mano extendida, no para que me la deje en el aire, peor para que me la escupa. Eso no lo puedo aceptar», informa ‘El Universo’.

Finalmente, el líder de Pachacutik pidió que el recuento no se hiciese en las 24 provincias del país, sino en 16.

Tras el anuncio del acuerdo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha felicitado tanto a Pérez como a Lasso por «haber tenido un diálogo constructivo y democrático» y ha aplaudido al CNE por su «apertura y transparencia para garantizar que la voluntad de los ecuatorianos y ecuatorianas expresada en las urnas sea respetada».

