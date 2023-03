Donald Trump: Conflicto entre Rusia y Ucrania «debe parar ya»

Donald Trump

WASHINGTON.- El expresidente de EE.UU. Donald Trump declaró este lunes en una entrevista al canal Fox News que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe «parar ya», al tiempo que reiteró que él es capaz de poner fin a las hostilidades en el plazo de «24 horas».

«Tenemos gente que no sabe qué hace. Si no se resuelve, yo lo haré en 24 horas con [el presidente ucraniano Vladímir] Zelenski y [el mandatario ruso Vladímir] Putin, y hay una negociación muy fácil de llevar a cabo, pero no quiero decirles cuál es porque entonces no podré usar esa negociación», dijo Trump al presentador Sean Hannity.

En esta línea, el exinquilino de la Casa Blanca indicó que muy posiblemente no se celebren negociaciones durante «un año y medio», que es «mucho tiempo» durante el cual el conflicto podría solo agravarse.

«Si esta cosa no se soluciona para cuando tengamos las elecciones [presidenciales] —que posiblemente que no lo esté, y también es posible que estemos en una Tercera Guerra Mundial con esos idiotas haciendo lo que hacen—, podemos acabar en una guerra mundial nuclear» resaltó, al arremeter contra la actual Administración del presidente Joe Biden.

Por otra parte, el político volvió a afirmar que se llevaba «muy bien» con Putin durante su mandato y que el actual conflicto no habría estallado si él hubiera sido reelegido en 2020.

En un videomensaje publicado a mediados de marzo, Trump recalcó que el objetivo de Washington sobre Ucrania debe radicar en «el cese total de hostilidades de forma inmediata».

En otro discurso el expresidente estadounidense reprochó a Biden por desembolsar miles de millones de dólares de los contribuyentes del país para ayudar a Kiev, en vez de empujar a los aliados europeos a que sean ellos quienes mantengan a Ucrania a flote.