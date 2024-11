Dominicanos desisten del sueño americano y regresan a RD

ORLANDO.- Alrededor de 1,200 dominicanos que se asentaron en Orlando, Florida, luego de llegar a los Estados Unidos por la afamada “vuelta por México” han desistido del sueño americano y decidieron volver a República Dominicana voluntariamente.

El cónsul dominicano en Orlando, Holi Matos, explicó que el retorno de estos criollos se debe a «una gran frustración», ya que «Florida Central no es una zona para usted ir si no tiene un automóvil y si no tiene un ingreso permanente porque es costoso vivir en esa zona».

Desde el año 2022, alrededor de 1,183 cartas de ruta emitió el Consulado General de la República Dominicana en Orlando, Florida.

Asimismo, en el 2023 el consulado dominicano en Nueva York emitió más de mil cartas de ruta a dominicanos que desistieron de hacer vida en la Gran Manzana, alegando alto costo de la vida, el frío intenso o la melancolía por su tierra y seres queridos.

Las cartas de ruta son un pasaporte provisional que expiden los consulados dominicanos en casos excepcionales (documento expirado o perdido), para poder salir de emergencia hacia la República Dominicana.