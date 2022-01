Dominicano se destaca como fotógrafo de los equipos NFL de Nueva York

NUEVA YORK.- La NFL, liga de Fútbol Americano, tiene un dominicano como fotógrafo oficial. Desde muy temprana edad, Michael Henríquez fue aficionado de la National Football League (NFL).

Recibe como pago la suma de 600 dólares por partido, más beneficio como seguro médico. Trabaja todos los juegos de los equipos de la liga, radicados en la ciudad de Nueva York.

Su consejo a la juventud dominicana: “Todo es propósito en la vida, solo hay que tener disciplina y responsabilidad, tener metas para hacer algo, seguir sus sueños, superar los obstáculos que se presentan en el camino”.

Henríquez narra en el programa televisivo “Telefuturo Deportes” que en el 2001 adquiere su primera cámara que le costó 500 dólares e inicia su ruta como fotógrafo en las ligas menores de diferentes deportes. Las fotos que lograba, luego las vendía a los padres de los niños, lo que le significaba un beneficio comercial y profesional.

Sus mejores fotos las colocaba en mural que al ser vista por un amigo, lo recomienda para un periódico en Nueva York. Eso le permitió trabajar su primer juego profesional en el 2007 en un partido Yankees y Mellizos y refiere como foto icónica del juego, el jonrón que en el mismo conectó Joe Mauer, del conjunto de Minnesota.

Desde el 2007 está trabajando como fotógrafo oficial de la NFL. “Me sentí agradecido por el éxito, luego de 20 años batallando por progresar, fue una gran satisfacción comunicar la noticia a mi padre, lamentablemente mi padre ya fallecido, no pudo disfrutar de mi éxito».

Expica que “entrar difícil, porque es un círculo cerrado, es como una herencia, por lo que agradezco todas las oportunidades que tuve para acceder y poder permanecer trabajando en ese medio”,

«Dar lo mejor de mí, ha sido la clave para permanecer, es un deporte rápido, por lo que siempre me enfoco en la acción y en lo que está pasando, para lograr mejores imágenes», señala, al tiempo que afirma que siempre está alerta, pendiente de cualquier movimiento y de la acción de los coaches, para evitar un encuentro con un jugador y lesiones físicas que lamentar.

“Siempre he tenido momentos agradables porque me gusta el juego; he tenido momentos difíciles, y refiere como su momento más difícil, «cuando entré por primera vez, que no sabía por dónde dirigirme, pero luego me acoplé y eso me ha permitido mantenerme 13 años”, afirma el dominicano.