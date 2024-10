Dominicano Oz Rodríguez dirigió dos capítulos del nuevo éxito de Netflix

NUEVA YORK.- Nobody wants this, serie en la que el dominicano Oz Rodríguez dirigió dos capítulos, se ha convertido en uno de los mayores éxitos nuevos de Netflix.

El programa, que narra el romance entre una podcaster sexual agnóstica y un rabino recién soltero, ha alcanzado el Top 10 global de la plataforma y ha sido renovado anticipadamente para una segunda temporada.

Oz Rodríguez, director ganador del Emmy, dirigió dos episodios de la primera temporada: el episodio 5, titulado «My Friend Joanne», y el episodio 7, «WAGS».

Rodríguez es conocido por su trabajo en proyectos como Vampires vs. the Bronx, así como episodios de AP Bio, Neon, Bupkis, y Saturday Night Live, donde ha estado casi una década.

A lo largo de su carrera, Oz ha trabajado en más de 50 episodios de SNL y ganó un Primetime Emmy en 2019 por Creating SNL, un reconocimiento a su contribución a la comedia en televisión.