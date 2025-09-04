Dominicana: Hostos Rizik es el Funcionario Público del Mes

La distinción fue otorgada por el portal especializado ¨Nuestras Instituciones Públicas¨, dada su gestión transformadora y ejemplar, que marcan un antes y un después en la gestión de la red vial dominicana.

SANTO DOMINGO. – Hostos Rizik, presidente del Fideicomiso RD Vial, fue reconocido como Funcionario Público del Mes en la República Dominicana por los logros de alto impacto alcanzados en su cargo durante agosto de 2025.

La firma Dominicana Investiga evaluó durante 30 días el desempeño de los empleados públicos y consultó a expertos independientes para garantizar la objetividad de la distinción.

ACCIONES IMPULSADAS POR RIZIK

Destacan entre las principales acciones realizadas por Rizik el pasado mes la puesta en práctica del número de asistencia vial 511, una línea de emergencias e incidencias en las carreteras.

Con este paso, la República Dominicana forma parte de los estándares internacionales de respuesta en las vías.

También llevó adelante el programa integral “Carreteras Limpias”: una iniciativa que incorpora tecnología de barrido automático y maquinaria especializada para garantizar la seguridad en las vías.

Además, inauguró la Circunvalación de Baní, una obra estratégica financiada con fondos del Fideicomiso RD Vial, que permite la conectividad regional y el desarrollo económico del sur del país.

CRITERIO TÉCNICO Y ENFOQUE CIUDADANO

La designación de Rizik fue anunciada por Ruth Molina, CEO de la Corporación de Medios Digitales Gelan, propietaria del portal ¨Nuestras Instituciones Públicas¨.

Esta es la primera plataforma digital en la República Dominicana dedicada en exclusividad al informe, análisis y destaque del trabajo de las instituciones estatales y sus funcionarios.

Con esa distinción, la gestión de Rizik en la dirección de RD Vial resulta una de las más activas y transparentes del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader.

