Dominicana: ¨Cantares de Cigarra¨ en Nova Teatro

SANTO DOMINGO. – La magia del teatro familiar regresa este fin de semana con el musical “Cantares de Cigarra”, una propuesta de ¨Cúcara-Mácara que une música, poesía y fantasía.

Bajo la dirección de la actriz Elvira Taveras, las funciones serán este sábado 23 y domingo 24 de agosto, a las 6:00 p.m.

La obra cuenta con las actuaciones de Karla González, Johanny García, Robelitza Pérez y Basilio Nova, quienes protagonizan una historia que celebra la fuerza de la imaginación, la identidad y el valor del arte en la infancia.

Esta puesta es parte de la cartelera que el Cúcara-Mácara mantiene de manera continua desde marzo en NOVA Teatro, su nuevo espacio ubicado en la Zona Universitaria.

ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS

Cada fin de semana, familias de distintas generaciones coinciden en ese espacio, que es considerado un referente cultural abierto, seguro y accesible para todo público.

Basilio Nova, director de Cúcara-Mácara, indicó que buscan la creación de un punto de encuentro permanente entre las familias y el teatro de calidad.

¨Es parte de nuestro compromiso con el arte, la niñez y la comunidad”, destacó.

Cúcara-Mácara es una agrupación con más de 45 años de historia en el teatro y los títeres, con reconocimiento nacional e internacional.

TITIRITERO CUBANO EN ESCENA

La programación de agosto continúa con el estreno de “Cuentos Engavetados”, el último fin de semana de este mes, con el actor y titiritero cubano Christian Medina Negrín, en una coproducción entre Teatro Retablos (Cuba) y Teatro Cúcara-Mácara.

Las entradas poseen un valor de RD$500 por persona. Las reservas para NOVA Teatro son por WhatsApp al 809-696-9989.

