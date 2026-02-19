Dólar subió 7 cts y el euro bajó 25; eran vendidos 61.79 y 75.76
SANTO DOMINGO.- El dólar subió siete centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$61.79. Era comprado a RD$61.09
De su lado, el euro bajó 25 centavos. Era vendido a RD$75.76 y comprado a RD$71.63.
El dominicano residente en el estado de Massachusetts, avergonzado con la administración del gobierno del PRM.
Todas las autoridades que han nombrado en el Consulado Dominicano en Boston, han sido por «compromisos politicos», pero nadie, nadie, conoce la realidad de nosotros, los dominicanos que vivimos en el estado.
Esperamos que el señor presidente «barra» con todos esos botelleros y que ponga gente que si resuelva.