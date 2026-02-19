Dólar subió 7 cts y el euro bajó 25; eran vendidos 61.79 y 75.76

SANTO DOMINGO.- El dólar subió siete centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$61.79. Era comprado a RD$61.09

De su lado, el euro bajó 25 centavos. Era vendido a RD$75.76 y comprado a RD$71.63.