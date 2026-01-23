Dólar subió 13 centavos en RD; este viernes se vendía a $63.11

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar subió 13 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$63.11.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$62.66

Venta: RD$63.11

EURO BAJO 2 CENTAVOS

Compra: RD$72.16

Venta: RD$76.09

manuel esc
manuel esc
10 minutos hace

Ayer dije queno estaba satisfecho con el anuncio de una supuesta baja en la cotizacion del dollar. Exprese las razones. Dije que el gobierno debe intervenir el mercado de divisas porque grupos economicos le estan sacando mucho, pero muchos beneficios a la especulacion que a diario se vive en el mercado de divisas, asi se lo manifeste a altos dirigentes del Partido Nacionalista Dominicano ( PND )

