Dólar subió 13 centavos en RD; este viernes se vendía a $63.11

SANTO DOMINGO.- El dólar subió 13 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$63.11.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$62.66

Venta: RD$63.11

EURO BAJO 2 CENTAVOS

Compra: RD$72.16

Venta: RD$76.09