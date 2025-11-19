Dólar sigue en picada; bajó 36 centavos y era vendido $63.75

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 36 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$63.75.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$63.21

Venta: RD$63.75

