Dólar sigue en picada; bajó 36 centavos y era vendido $63.75
SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 36 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$63.75.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$63.21
Venta: RD$63.75
JOIN US Everybody can earn 250/h Dollar + daily 1K… You can earn from 6000-12000 Dollar a month or even more if you work as a part time job…It’s easy, just follow instructions on this page, read it carefully from start to finish… It’s a flexible job but a good earning opportunity. tab for more detail thank you……..
Just join This Website ——-⫸ 𝐖𝐰𝐰.𝐛𝐢𝐠.𝐫𝐢𝐜𝐡𝐣𝐨𝐛𝟐.𝐜𝐨𝐦
…»Eso Fue Por el Grandísssimo Alijo, Cargamentos que Les Atraparon a Gatonel y al Hijo, y Su Fundación Narco – Robal, Que Deberían Incautarsela, Porque es un Amtrox de Corrupción, Cuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Más y Después Hablamos» !!!…
…»Cuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Más, y Después Hablamos» !!!…
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Más, y Después Hablamos» !!!…