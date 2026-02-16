Dólar bajó 58 cts y el euro 12; eran vendidos $61.97 y $76.37
SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 58 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$61.97.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$62.52
Venta: RD$61.97
EURO BAJO 12 CENTAVOS
Compra: RD$72.54
Venta: RD$76.37
y continua el sizagueo con el precio del dolar y el euro, veremos hasta donde son capaz de llevarlos hacia abajo, ya que lo hicieron hacia arriba cotizandose a 64.59 pesos x 1 dolar el dia 6 de noviembre del ano pasado 2025, para una devaluación en ese ano de 5.50% en esa fecha. y ahora ya en este ano lo han revaluado 2.49% pasando el el precio del dolar de 63.55 pesos x 1 dolar el 2 de enero del 2026, a 61.97 pesos x 1 dolar el dia de hoy 16 .
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Más, y Después Hablamos» !!!…
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Más, y Después Hablamos» !!!…
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaatro (4) Añios Más, y Después Hablamos» !!!…
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦