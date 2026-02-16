Dólar bajó 58 cts y el euro 12; eran vendidos $61.97 y $76.37

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 58 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$61.97.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$62.52

Venta: RD$61.97

EURO BAJO 12 CENTAVOS

Compra: RD$72.54

Venta: RD$76.37