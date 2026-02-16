Dólar bajó 58 cts y el euro 12; eran vendidos $61.97 y $76.37

imagen

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 58 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$61.97.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$62.52

Venta: RD$61.97

EURO BAJO 12 CENTAVOS

Compra: RD$72.54

Venta: RD$76.37

radadeka
radadeka
8 minutos hace

y continua el sizagueo con el precio del dolar y el euro, veremos hasta donde son capaz de llevarlos hacia abajo, ya que lo hicieron hacia arriba cotizandose a 64.59 pesos x 1 dolar el dia 6 de noviembre del ano pasado 2025, para una devaluación en ese ano de 5.50% en esa fecha. y ahora ya en este ano lo han revaluado 2.49% pasando el el precio del dolar de 63.55 pesos x 1 dolar el 2 de enero del 2026, a 61.97 pesos x 1 dolar el dia de hoy 16 .

