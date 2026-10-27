Dólar bajó 46 cts. y el euro 31; eran vendidos a $60.27 y $70.14

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 46 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$60.27.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.85

Venta: RD$60.27

EL EURO

El euro bajó 31 centavos; era vendido a RD$70.14 y comprado a RD$66.59.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este martes en torno a los 101,14 dólares por barril, registrando una leve tendencia a la baja en comparación con el cierre previo de 101,76 dólares.

A lo largo de las primeras horas de la sesión en el mercado de futuros de Nueva York (NYMEX), el crudo de referencia estadounidense ha oscilado entre un mínimo de 100,52 dólares y un máximo diario de 102,82 dólares por barril.

jt-am