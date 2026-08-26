Disponen alza salarial del 20 % a trabajadores de la construcción

Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El Comité Nacional de Salarios dispuso este martes un aumento de un 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción, tras un acuerdo alcanzado entre empleadores, trabajadores y el Gobierno en el marco del diálogo tripartito.
Con este ajuste, el salario diario de un trabajador no calificado pasará de 980 a 1,176 pesos. Este aumento representa un incremento de 196 pesos por jornada.
En el caso de los trabajadores calificados, la remuneración diaria aumentará de 1,072 a 1,287 pesos, para una diferencia de 215 pesos.
La medida busca elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar sus condiciones económicas, al tiempo que establece un período de adaptación para los empleadores ante el incremento de los costos laborales, significó el Ministerio de Trabajo.