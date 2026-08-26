Disponen alza salarial del 20 % a trabajadores de la construcción

El aumento salarial será aplicado de manera escalonada, con el objetivo de mejorar de forma progresiva los ingresos de los trabajadores, dijo el Ministerio de Trabajo en una nota.Un primer incremento de 12 % entrará en vigencia de inmediato, mientras que el 8 % restante comenzará a aplicarse a partir del 1 de junio de 2027, completando así un aumento acumulado de 20 %.

Con este ajuste, el salario diario de un trabajador no calificado pasará de 980 a 1,176 pesos. Este aumento representa un incremento de 196 pesos por jornada.

En el caso de los trabajadores calificados, la remuneración diaria aumentará de 1,072 a 1,287 pesos, para una diferencia de 215 pesos.

La medida busca elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar sus condiciones económicas, al tiempo que establece un período de adaptación para los empleadores ante el incremento de los costos laborales, significó el Ministerio de Trabajo.