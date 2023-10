Dirigente de Justicia Social dice que no están mendigando alianzas

José De La Cruz.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del recién creado partido Justicia Social, José De La Cruz, declaró que esta organización no está mendigando ningún acuerdo con otra entidad política.

“Nosotros somos un partido que no nos le vamos a arrodillar a nadie, somos una organización con ideas claras contundentes y precisas”, indicó.

El partido que lidera el exsenador de Santiago, Julio Cesar Valentín, según rumores, estaría aliada al proyecto de relección del presidente Luis Abinader. “ Estamos dispuestos a llegar a negociaciones que beneficien al país pero no a tirarnos por el suelo”, afirmó.

De La Cruz llamó a los que están negociando con ellos a ponerse claros ya que una alianza no es obligada «y no nos dejaremos maltratar porque no es obligado».