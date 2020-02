Diosdado Cabello vuelve al ataque; justifica las protestas frente a la JCE

Diosdado Cabello

SANTO DOMINGO.- El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, culpó al gobierno de Danilo Medina de las protestas que por tercer día consecutivo se desarrollan frente a la sede principal de la Junta Central Electoral (JCE).

“Los únicos culpables son quienes están gobernado República Dominicana en este momento. La gente no está protestando en las calles ni por lo que dijo Diosdado ni por Venezuela, están protestando contra el Gobierno y la Junta Electoral, porque no hay elecciones. Esa es la verdad verdadera, lo demás, échenme la culpa si quieren. No tengo novedades”, expresó Cabello el funcionario venezolano en un programa televisivo.

Reiteró que el gobierno dominicano es un lacayo de Estados Unidos.

“Las cosas están que no había como votar. ¿De quién es culpa de eso? ¿Es culpa de Venezuela? ¿Es culpa de que Diosdado lo declaró? Si eso hubiese ocurrido aquí en Venezuela, lo tuvieran en primera página de todos los periódicos del mundo”, expresó Cabello al referirse a la respuesta del canciller Miguel Vargas, quien calificó sus acusaciones de “extremistas, desafortunadas e irrespetuosas”.

Reiteró que las elecciones no se realizaron el pasado 16 de febrero porque “el Gobierno mandó a suspender las elecciones porque iba a perder”.

Aclaró que “el pueblo dominicano es agradecido de Venezuela, pero los gobiernos son lacayos de Estados Unidos”.

“Aquí en Venezuela, si alguien de esos países deberían recordarse cómo estaban cuando Hugo Chávez les tendió la mano. Sus presidentes deberían acordarse, el pueblo se acuerda, usted va República Dominicana y pregunta por Hugo Chávez y lo aplauden, porque el pueblo es agradecido, son los gobiernos que son lacayos de Estados Unidos! que viva Chávez!”, exclamó.