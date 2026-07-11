Dictan 15 y 30 años de prisión para dos hombres por asesinato

imagen
  • Por EFE
  • Fecha: 11/07/2026
  • Comparte:

Escuchar artículo
Santo Domingo, 11 jul (EFE).- Un tribunal condenó a 15 y 30 años de prisión a dos hombres por el asesinato de otro varón con arma de fuego en la provincia de Santiago en unos hechos ocurridos en enero de 2025, informó este sábado el Ministerio Público.
El condenado a 30 años de prisión es Héctor Yobani García Cabrera, conocido también como ‘Jovanny’ o ‘Yoba’, mientras que a Ambiorix de Jesús Pérez Vargas ‘Jairo’ se le ha condenado a 15 años.

Los dos han sido juzgados por el homicidio de Ramón Eliseo Mercedes Meléndez ‘Adelin’, así como por la agresión a otras dos personas que se encontraban en el lugar donde sucedieron los hechos.

Un mes antes del asesinato, el 25 de dicimembre de 2024, García Cabrera agredió a tiros a Mercedes Meléndez cuando este salía de su vivienda, ubicada en el sector de La Mina, de Hato del Yaque, Santiago.

La víctima consiguió sobrevivir, tras ser trasladada al hospital por impacto de bala en el muslo izquierdo.

Mercedes Meléndez presentó una denuncia por el caso, pero aunque el agresor estaba siendo perseguido por las autoridades pudo realizar el asesinato el 25 de enero de 2025, a alrededor de las 11:30 de la mañana.

García Cabrera se asocio con Pérez Vargas para planificar el crimen.

Para la ejecución se desplazaron en un vehículo, conducido por Pérez Vargas, hasta el lugar donde se encontraba la víctima, quien estaba acompañada de Bernardo Castillo Torres, en la calle La Rotonda del sector de La Mina, donde el asesinado tenía su vivienda.

Allí García Cabrera se bajó del vehículo y, sin mediar palabra, se dirigió hasta Mercedes Meléndez y le disparó varias veces, lo que le provocó la muerte.

El acompañante de la víctima fue herido de bala en el tobillo derecho, por lo que fue atendido en un hospital de la zona.

Además, García Cabrera también le disparó a una banca de lotería donde trabajaba una mujer, llamada Anyara Estefanía Marte.

an/am
Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
5 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
JOSE A RAM
JOSE A RAM
16 minutos hace

¿QUE 30 AÑOS?

A ESE ASESINO, PENA DE MUERTE, LO QUE SE NECESITA INTRODUCIR, EN CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

0
0
Responder
JOSE A RAM
JOSE A RAM
16 minutos hace
Responder a  JOSE A RAM

LA JUSTICIA PODRIDA, AHORA MANTENER OTRO ASESINO MAS DE LO QUE OCURRE, EN RD

0
0
Responder
JOSE A RAM
JOSE A RAM
16 minutos hace
Responder a  JOSE A RAM

HAY QUE REFORMAR, EN TODO LO SENTIDO, EL BENDITO CÓDIGO PENAL Y SACAR LEYES OBSOLETAS COMO EL CASO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIONES, EN EL ESTADO DOMINICANO.

0
0
Responder
JOSE A RAM
JOSE A RAM
15 minutos hace
Responder a  JOSE A RAM

UN FUNCIONARIO QUE ROBE, LOS RECURSOS DEL ESTADO, HAY QUE APLICAR LA LEY, SI NO QUIEREN APROBAR LA PENA DE MUERTE, ENTONCES, QUE SURJA UN LEY QUE CADA FUNCIONARIO QUE PASO POR EL ESTADO DOMINICANO Y SE COMPROBO QUE SAQUEO O PILLO, LOS RECURSOS DEL ESTADO DOMINICANO,

0
0
Responder
JOSE A RAM
JOSE A RAM
15 minutos hace
Responder a  JOSE A RAM

QUE LEY DIGA, SIN CONTEMPLACION 80 AÑOS DE CARCEL.

0
0
Responder