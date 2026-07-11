Dictan 15 y 30 años de prisión para dos hombres por asesinato

El condenado a 30 años de prisión es Héctor Yobani García Cabrera, conocido también como ‘Jovanny’ o ‘Yoba’, mientras que a Ambiorix de Jesús Pérez Vargas ‘Jairo’ se le ha condenado a 15 años.

Los dos han sido juzgados por el homicidio de Ramón Eliseo Mercedes Meléndez ‘Adelin’, así como por la agresión a otras dos personas que se encontraban en el lugar donde sucedieron los hechos.

Un mes antes del asesinato, el 25 de dicimembre de 2024, García Cabrera agredió a tiros a Mercedes Meléndez cuando este salía de su vivienda, ubicada en el sector de La Mina, de Hato del Yaque, Santiago.

La víctima consiguió sobrevivir, tras ser trasladada al hospital por impacto de bala en el muslo izquierdo.

Mercedes Meléndez presentó una denuncia por el caso, pero aunque el agresor estaba siendo perseguido por las autoridades pudo realizar el asesinato el 25 de enero de 2025, a alrededor de las 11:30 de la mañana.

García Cabrera se asocio con Pérez Vargas para planificar el crimen.

Para la ejecución se desplazaron en un vehículo, conducido por Pérez Vargas, hasta el lugar donde se encontraba la víctima, quien estaba acompañada de Bernardo Castillo Torres, en la calle La Rotonda del sector de La Mina, donde el asesinado tenía su vivienda.

Allí García Cabrera se bajó del vehículo y, sin mediar palabra, se dirigió hasta Mercedes Meléndez y le disparó varias veces, lo que le provocó la muerte.

El acompañante de la víctima fue herido de bala en el tobillo derecho, por lo que fue atendido en un hospital de la zona.

Además, García Cabrera también le disparó a una banca de lotería donde trabajaba una mujer, llamada Anyara Estefanía Marte.