Dictan 15 y 30 años de prisión para dos hombres por asesinato

Los dos han sido juzgados por el homicidio de Ramón Eliseo Mercedes Meléndez ‘Adelin’, así como por la agresión a otras dos personas que se encontraban en el lugar donde sucedieron los hechos.
Un mes antes del asesinato, el 25 de dicimembre de 2024, García Cabrera agredió a tiros a Mercedes Meléndez cuando este salía de su vivienda, ubicada en el sector de La Mina, de Hato del Yaque, Santiago.
La víctima consiguió sobrevivir, tras ser trasladada al hospital por impacto de bala en el muslo izquierdo.
Mercedes Meléndez presentó una denuncia por el caso, pero aunque el agresor estaba siendo perseguido por las autoridades pudo realizar el asesinato el 25 de enero de 2025, a alrededor de las 11:30 de la mañana.
García Cabrera se asocio con Pérez Vargas para planificar el crimen.
Para la ejecución se desplazaron en un vehículo, conducido por Pérez Vargas, hasta el lugar donde se encontraba la víctima, quien estaba acompañada de Bernardo Castillo Torres, en la calle La Rotonda del sector de La Mina, donde el asesinado tenía su vivienda.
Allí García Cabrera se bajó del vehículo y, sin mediar palabra, se dirigió hasta Mercedes Meléndez y le disparó varias veces, lo que le provocó la muerte.
El acompañante de la víctima fue herido de bala en el tobillo derecho, por lo que fue atendido en un hospital de la zona.
Además, García Cabrera también le disparó a una banca de lotería donde trabajaba una mujer, llamada Anyara Estefanía Marte.
¿QUE 30 AÑOS?
A ESE ASESINO, PENA DE MUERTE, LO QUE SE NECESITA INTRODUCIR, EN CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.
LA JUSTICIA PODRIDA, AHORA MANTENER OTRO ASESINO MAS DE LO QUE OCURRE, EN RD
HAY QUE REFORMAR, EN TODO LO SENTIDO, EL BENDITO CÓDIGO PENAL Y SACAR LEYES OBSOLETAS COMO EL CASO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIONES, EN EL ESTADO DOMINICANO.
UN FUNCIONARIO QUE ROBE, LOS RECURSOS DEL ESTADO, HAY QUE APLICAR LA LEY, SI NO QUIEREN APROBAR LA PENA DE MUERTE, ENTONCES, QUE SURJA UN LEY QUE CADA FUNCIONARIO QUE PASO POR EL ESTADO DOMINICANO Y SE COMPROBO QUE SAQUEO O PILLO, LOS RECURSOS DEL ESTADO DOMINICANO,
QUE LEY DIGA, SIN CONTEMPLACION 80 AÑOS DE CARCEL.