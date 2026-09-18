Detienen decenas de médicos en nuevas pesquisas caso SENASA

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Santo Domingo, 18 sep (Prensa Latina) El Ministerio Público de la República Dominicana amplió hoy las investigaciones sobre un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante la detención de decenas de médicos y otros prestadores de servicios sanitarios.

La operación, identificada por las autoridades como Senasa 2.0, es ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y constituye una nueva fase de las pesquisas sobre presuntas irregularidades que habrían provocado pérdidas millonarias para la principal aseguradora pública de salud dominicana.

LOS OPERATIVOS

Medios locales reportaron cifras preliminares de al menos 29 detenidos esta madrugada, en su mayoría profesionales de la medicina, aunque la Pepca no había ofrecido esta mañana un balance definitivo de los apresamientos.

Los operativos abarcan centros de salud, laboratorios, centros de imágenes y otras instalaciones vinculadas a prestadores de servicios médicos, de acuerdo con reportes de la prensa dominicana.

Esta fase da continuidad a la denominada Operación Cobra, proceso en el que el Ministerio Público atribuye a una estructura vinculada a Senasa maniobras que habrían comprometido más de 15 mil millones de pesos (unos 235 millones de dólares), mediante mecanismos relacionados con contrataciones, programas especiales y facturación, entre otros.

Entre los principales procesados de esa investigación figura el exdirector ejecutivo de Senasa Santiago Hazim. Las autoridades sostienen que el análisis de millones de transacciones y documentos podría conducir a la identificación de otras personas y estructuras relacionadas con las irregularidades.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió recientemente al Ministerio Público cuatro meses adicionales, hasta el 11 de diciembre, para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra los primeros procesados.

La aseguradora estatal administra el seguro de salud de una parte mayoritaria de la población dominicana, por lo que las pesquisas generan especial atención pública debido a su posible impacto sobre los recursos destinados a la cobertura sanitaria.

El Ministerio Público deberá precisar en las próximas horas el alcance de la operación de este viernes, así como el número definitivo de detenidos y las imputaciones correspondientes.

to/mpv