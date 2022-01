Despiden actriz hispana criticó e insultó funeral policía dominicano

Jacqueline Guzmán y Jason Rivera

NUEVA YORK.- La actriz hispana Jaqueline Guzman fue despedida por haber criticado e insultado en un vídeo difundido en las redes el funeral multitudinario del policía dominicano Jason Rivera, asesinado hace unos días en el vecindario de Harlem por el afroamericano Lashawn McNeil.

“La productora de cine Face to Face ha tenido conocimiento del vídeo insensible de una de nuestros miembros, Jacqueline Guzmán. Face to Face no apoya ni puede excusar los comentarios hechos sobre el policía muerto Rivera. Como consecuencia, ya no pertenece más a la compañía”, escribió la empresa en su cuenta de Facebook.

En el vídeo difundido en Instagram, Guzman dijo que “no se necesita cerrar la mayoría del bajo Manhattan porque un policía murió, probablemente por hacer su trabajo de manera incorrecta”.

Agregó que “otros muchos adultos jóvenes de 22 años mueren todos los días en Nueva York por otras razones y no se cierra la ciudad por ellos”.

“¿Qué pasa si una persona sufre un infarto en esta zona? Nadie puede atenderlo porque todo está bloqueado por un puto policía?”, concluyó la actriz en el video.

Rivera, su compañero y compatriota Wilbert Mora, de 27 años, fueron baleados cuando, junto a Sumit Sulan, acudieron a un llamado de emergencia de una señora que peleaba con su hijo en un apartamento del vecindario Harlem, en Manhattan.

La mujer nunca dijo que su hijo estaba armado con una pistola calibre 45, por lo que Rivera y Mora fueron sorprendidos por MacNeil, quien prácticamente los emboscó e hirió cuando llegaron al domicilio.

Rivera falleció el mismo día del tiroteo, Mora este martes y McNeil el lunes tras tres días de agonía.

La balacera ocurrió alrededor de las 6.30 de la noche en el 119 West de la calle 135.

McNeil, de 47 años, estaba en libertad condicional por un caso de drogas de 2003.

jt/am