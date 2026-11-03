Desmiente anuncio SNS sobre nombramiento 20 mil médicos

SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) desmintió el supuesto nombramiento en hospitales del Estado de 20 mil médicos entre septiembre de 2020 y 2026, como anunció el Servicio Nacional de Salud (SNS).

El doctor Luis Peña Núñez, presidente del gremio, aseguró en rueda de prensa que las cifras divulgadas por el SNS el pasado 14 de octubre son incorrectas.

«20 mil médicos es imposible. Para 2019 había 19 mil. Ha habido un incremento lógico en los últimos años, pero nosotros somos 53 mil médicos en total. Entonces los datos no cuadran, son incorrectos», expresó Peña Núñez.

Aclaró que el CMD cuenta con una matrícula de más de 50 mil médicos a nivel nacional.

DESEMPLEO MÉDICO SUPERA LOS 15 MIL

Al ser consultado sobre la situación laboral del sector, Peña Núñez reveló que, según un estudio realizado por el propio Colegio, al menos 15 mil médicos se encuentran desempleados o subempleados.

Sostuvo que la disponibilidad de plazas y las condiciones en que ejercen los galenos siguen siendo uno de los principales reclamos del gremio ante las autoridades.

Actualmente, entre el Ministerio de Salud Pública y el SNS concentran aproximadamente 21 mil médicos empleados en la red pública.

SOBRE LOS 900 NUEVOS NOMBRAMIENTOS

El pasado 29 de abril de 2026, el SNS anunció la incorporación de 900 nuevos médicos con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria, en cumplimiento de un acuerdo interinstitucional con el CMD.

En esa ocasión, el presidente del gremio calificó la cifra como «récord» y valoró que la actual gestión haya priorizado la reducción del desempleo médico, una de las demandas históricas del Colegio.

Tras el paro laboral realizado el martes 13 de octubre, el CMD otorgó un compás de espera a las autoridades para buscar una solución a través del diálogo.

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