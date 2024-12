Designa 7 embajadores en países y organismos internacionales

Santo Domingo, 27 dic (EFE).- El Poder Ejecutivo anunció este viernes la designación de siete embajadores ante países y organismos internacionales, entre los que figura el exdiputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Suárez Díaz, quien renunció de esa organización en octubre de 2023.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Suárez Díaz fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Santa Sede.

El presidente Luis Abinader también designó como embajador a Jorge Gerardino Neftalí Marte Báez, quien representará al país en Argentina.

La información precisó que Joan Margarita Cedano García de Madera fue designada embajadora ante el Reino de Bélgica.

Asimismo, Larissa Caridad Veloz Santana fue nombrada representante permanente de la Misión Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y (Unesco), mientras que Manuel Eugenio Félix Mato fue designado embajador y representante permanente alterno en la misma organización.

El gobernante nombró a Iván Emilio de Jesús Ogando Lora fue nombrado embajador y representante permanente de la Misión Dominicana ante los organismos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza.

Otro nombramiento fue el de Ada Francisca De Asís Hernández Rivera, que será la embajadora y representante del país ante las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Suárez Díaz, nativo de Santiago y quien fue diputado desde 2006 hasta 2024, renunció del PLD a raíz de la elección de Abel Martínez como candidato presidencial de esa organización.

«Hace tiempo mi corazón no está identificado con el candidato proclamado hoy, el cual no representa lo que sigo y me inspira en política; a la vez estoy muy disgustado por la forma que se declaró el candidato a alcalde, la forma que la dirigencia local trató el tema senatorial y por último, como dejan fuera de la boleta congresual de Santiago, de manera falsa y mal intencionada a varios aspirantes que son de mi preferencia», escribió el entonces legislador en su cuenta de X.EFE