Desconcentración y aprobación de órdenes pago por Contraloría (OPINION)

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Por Geraldo Espinosa Pérez

A raíz de nuestra visita y experiencia en la Interventora General de la Administración del Estado (IGAE, Contraloría de España), durante el verano de 2025, pudimos comprobar que nuestros conocimientos y propuestas se ajustaban a buenas prácticas internacionales. ¡Magnífico!

La Contraloría General de la República dispone de personal en casi todas las instituciones, llamadas Unidad de Auditoría Interna (UAI), que ejercen la función de revisión y fiscalización de las operaciones de la institución. En España, estas unidades se denominan interventoras delegadas, las cuales tienen iguales quehaceres que las nuestras, pero con mayor autonomía funcional y operativa, ya que ellas revisan y autorizan pagos y contratos.

Ahora, luego de nuestra designación como contralor general de la República, decidimos implementar la desconcentración de las aprobaciones de órdenes de pago (libramientos) que, en cierta medida, ya las UAI realizaban especialmente en las cancelaciones de cheques y transferencias gestionadas a través de fondos de anticipos financieros y los fondos propios, no así con los desembolsos a través de libramientos, los cuales representan más del 80% de los pagos.

Para ponernos en contexto, los libramientos o solicitudes de desembolsos se originan en las unidades ejecutoras que, conjuntamente con sus soportes y anexos, pasan a ser examinados por el personal de la Contraloría en la unidad ejecutora de la institución correspondiente; luego pasan a una segunda etapa de revisión en la sede de la Contraloría y a una tercera etapa de aprobación por parte del contralor, creando en el proceso cierta burocracia e ineficiencia.

La implementación de la desconcentración de la aprobación de los libramientos de pago se lleva a cabo de forma gradual y por etapa. El proceso fue iniciado el 15 de mayo 2026 con tres instituciones pilotos: el Ministerio de Hacienda y Economía, la Tesorería Nacional y la propia Contraloría General de la República.

Los tipos de pagos en esta primera etapa corresponden a prestaciones básicas: Servicios telefónicos, de electricidad, agua potable, recogida de basura, internet y data. Estos pagos están directamente vínculos a las Edes, los ayuntamientos, las empresas telefónicas e instituciones estatales como la INAPA, la Caasd, entre otras.

En las tres instituciones pilotos: el Hacienda, la Tesorería y Contraloría, y el personal de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), está revisando y aprobando estos tipos de pagos y, el primer informe de este proceso nos indica que el tiempo de revisión y aprobación se ha reducido de 3, 7 y 9 días a solo 4 horas, cuya implementación representa un modelo de eficiencia, eficacia y optimización de recursos, una reducción de tiempo y burocracia, así como de los riesgos.

Recientemente se incorporaron al proceso la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Pensiones, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Oficina Gubernamental de Tecnología de Información (Ogtic).

En síntesis, acciones como las señaladas se enmarcan dentro del plan de transformación de los procesos misionales de la Contraloría, para garantizar el control preventivo, la eficiencia, la transparencia y los pagos cada vez más oportunos.

JPM