Desacato a TC impulsa petición nulidad en caso de Jean Alain

SANTO DOMINGO. – El desacato de la Procuraduría General a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana, que prohibió el uso de la denominación “Operación Medusa / Caso Medusa”, generó nuevas acciones legales en el proceso.

Debido a la falta de corrección de la acusación según lo dispuesto por el alto tribunal, varias defensas técnicas solicitaron su nulidad ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, apoderado de conocer el juicio de fondo de este caso.

Esta petición se fundamenta en que la Procuraduría desobedeció la sentencia TC-05-2022-0174, de fecha 30 de abril de 2025, la cual le ordena y obliga a retirar y corregir la acusación depositada, en cumplimiento de la normativa procesal penal y la orden constitucional.

Por el contrario, mantiene por casi 10 meses intacta una denuncia que contiene el término prohibido en 12,745 ocasiones, repitiéndolo en cada una de sus páginas, pese a tratarse de una sentencia firme y de obligatorio cumplimiento.

DESCARTAN INTENCIÓN DE DILATAR EL JUICIO

Las defensas aclararon que la solicitud presentada no tiene como propósito dilatar el juicio.

Señalaron que esta petición forma parte de más de 25 violaciones al debido proceso que han tratado de presentar durante los más de cinco años que lleva el caso, el que se remonta al 25 de noviembre de 2020, cuando la propia Procuraduría impidió un intento de salida ilegal.

Recordaron que, durante este tiempo, los tribunales señalaron que el ciudadano Jean Alain Rodríguez y las demás partes no han incurrido en maniobras dilatorias en el proceso seguido en su contra.

Esto refuerza la necesidad de que cualquier desenlace se produzca con estricto apego a la Constitución y no bajo lógicas de exposición mediática.

