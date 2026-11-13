Decomisan drogas y arrestan 9 personas en Santo Domingo

La DNC informó que continuarán las acciones dirigidas a combatir de drogas.

SANTO DOMINGO, 13 nov (EFE).- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público ejecutaron 13 allanamientos simultáneos y múltiples operaciones de intervención en los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, donde decomisaron 3.681,8 gramos de diferentes drogas.

La DNCD informó en una nota que, como resultado de estas labores de inteligencia, vigilancia y persecución del delito, fueron arrestadas nueve personas vinculadas a redes de microtráfico.

OPERATIVOS EN PEDRO BRAND Y LOS ALCARRIZOS

Durante una primera jornada, las autoridades realizaron cinco registros en los sectores Los Barrancones, Los Lebrones, La Fe, La Unión y Palmarejo, en los municipios de Pedro Brand y Los Alcarrizos.

En esas operaciones apresaron a José Roberto Rivera Contreras, Ismael González Rondón y Romero Familia.

Además, decomisaron 289 porciones de cocaína, con un peso aproximado de 1.771,7 gramos; 15 dosis de crack, que arrojaron un total 2,7 gramos, y varias envolturas de marihuana, con 6,3 gramos.

INTERVENCIONES EN SANTO DOMINGO OESTE

De manera paralela, los equipos operativos efectuaron ocho allanamientos en los sectores El Café de Herrera, Ensanche La Altagracia, El Libertador de Herrera y Batey Palavé, en el municipio Santo Domingo Oeste.

En dichas acciones , aprehendieron a Emilio Espino Marte, Edy Sánchez Concepción, Jimmy Saint Vil, José Gerardo Veras de Jesús, Isidro Marte Vásquez y Jairo Cordero Alcántara.

A estos individuos las autoridades les ocuparon 201 porciones de cocaína, con un peso aproximado de 1.901,1 gramos, cinco teléfonos celulares y 700 pesos.

Las fuerzas de seguridad ratificaron su determinación de ampliar el alcance y la frecuencia de estas operaciones conjuntas en todo el territorio nacional para combatir el tráfico de sustancias controladas y contribuir a la seguridad de las familias dominicanas.

Los nueve detenidos, junto con las evidencias ocupadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes.

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