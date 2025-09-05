Decenas barrios SD afectados hoy por interrupción de electricidad

Santo Domingo, vista aérea (Foto Héctor Vilorio)

Santo Domingo, 5 sep – Decenas de barrios están afectados por la interrupción del servicio de energía eléctrica hoy viernes debido a trabajos de construcción de la Línea 1B del Metro de Santo Domingo que realiza la Oficina para el Reordenamiento del Transporte

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dio a conocer la información este jueves.

La Línea 1B del Metro agregará otras dos estaciones al tren que brinda el servicio hacia el sector de Villa Mella.

La medida impactará a numerosos sectores, entre ellos: Rincón, Los Mameyes, Limonal, Amor de Dios, El Naco, Alto del Chivo, Higüero, Mancebo, Los Tablones, El Cajuilito, Villa de la Seguridad Ciudadana, Mata San Juan, Mata Gorda, Maricao, Mal Nombríto, Paraíso Escondido, Villa Esperanza, Canaán II, Canaán, La Paz, Las Flores, La Esperanza, Urbanización San Felipe, Batey de Yagua, Vietnam, Progreso y Libertad, entre otros.

Asimismo, se verán afectados barrios y proyectos habitacionales como Villa Martina, Jardines del Remanso, Luz y Vida, Los Arquenos, Carlos Álvarez, Marañón II, El Fundo, Paraíso, Altos del Paraíso, Proyecto Prof. Juan Bosch, Proyecto Villa Isabela, Nueva Isabela, Batey Estrella, Vieja Habana, Galindo, Marañón II Villa Mella, Villa de los Milagros y Vista Bella.

(Con información de Agencia EFE)

rsl