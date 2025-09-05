Decenas barrios SD afectados hoy por interrupción de electricidad
Santo Domingo, 5 sep – Decenas de barrios están afectados por la interrupción del servicio de energía eléctrica hoy viernes debido a trabajos de construcción de la Línea 1B del Metro de Santo Domingo que realiza la Oficina para el Reordenamiento del Transporte
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dio a conocer la información este jueves.
La Línea 1B del Metro agregará otras dos estaciones al tren que brinda el servicio hacia el sector de Villa Mella.
La medida impactará a numerosos sectores, entre ellos: Rincón, Los Mameyes, Limonal, Amor de Dios, El Naco, Alto del Chivo, Higüero, Mancebo, Los Tablones, El Cajuilito, Villa de la Seguridad Ciudadana, Mata San Juan, Mata Gorda, Maricao, Mal Nombríto, Paraíso Escondido, Villa Esperanza, Canaán II, Canaán, La Paz, Las Flores, La Esperanza, Urbanización San Felipe, Batey de Yagua, Vietnam, Progreso y Libertad, entre otros.
Asimismo, se verán afectados barrios y proyectos habitacionales como Villa Martina, Jardines del Remanso, Luz y Vida, Los Arquenos, Carlos Álvarez, Marañón II, El Fundo, Paraíso, Altos del Paraíso, Proyecto Prof. Juan Bosch, Proyecto Villa Isabela, Nueva Isabela, Batey Estrella, Vieja Habana, Galindo, Marañón II Villa Mella, Villa de los Milagros y Vista Bella.
(Con información de Agencia EFE)
rsl
Ahora llega el CUENTO de que es por las obras del metro
La madrugada de este viernes el Ensanche Espaillat, y los barrios conectado al mismo circuito que suple de energía mala, inestable y no permanente, sufrieron un apagón de unas dos horas, dispuesto por EdeEste, como para que sus clientes mueran por la calor.
En medio de los apagones «constantes y sonantes» que azotan al país a nosotros nos llegó una factura de más de RD$11,000, para un apartamento cerrado desde las 6:00 A.M. durante cinco días.
Yo creo que Marrancini está trabajando para la oposición es Hora de que Abinader vote ese hombre
Ese es el jefe del Cartel mafioso de la electricidad.!
Y porq de noche no hay tampoco coñaso
La educación no sirve, el país no tiene luz, no tiene agua potable, la comida esta cara, y está lleno de basura porque ustedes cómo pueblo siguen votando por la misma vaina: el PRM, el PLD, el PRD, y la FUPU son todos la misma M de partidos políticos. Son todos la misma vaina. No sirven. Esos partidos políticos no sirven. No sirven. No sigan votando por esos partidos. Pueblo Dominicano despierta ya! Despierta pueblo…No sea masoquista!
Pero las prueba de Pisa da el mejor puntuaje de education desde que se comenzo a medir la comida esta cara mundialmente incluso es uno con mejor precio de toda la region antes teníamos el Malecon sin energia los policía ganando 2 centavos la frontera abierta el sur abandonado Santiago sin obra del gobierno las circumbalacion de Azua se había cobrado el 100 por ciento y habían hecho 25 por ciento igual que la press de monte grande mejor no hablen
Cuál tu prefieres para presidente,un chino , un haitiano,o una venezolana?
Arruinader destruyó todo… qué fiasco para los que votamos creyendo que iba a hacer algo. Danilo acabó con todo, Leonel es un ladrón , Abinader arruinador de todo…. Pobre RD, no hay suerte carajo….. Ahorita se mete la lacra de Alofoke y gana…