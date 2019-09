Debemos hacer historia y cambiar a México, insta López Obrador

México, 7 sep.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó hoy a su pueblo a hacer historia y cambiar al país con la IV Transformación de la vida social para que no haya más de lo mismo.

En un discurso pronunciado en Tamaulipas en un diálogo con la comunidad del Hospital Rural Tula, el mandatario proclamó que no luchamos para que siga lo mismo, no es más de lo mismo, no es un simple cambio de gobierno, es de régimen pues no tendría sentido luchar tanto tiempo para llegar y hacer lo mismo de siempre.

Debemos hacer historia, transformar todo lo que haya que cambiar y desterrar la corrupción que es el principal problema de México pues nada ha dañado tanto al país como la deshonestidad de los gobernantes que, además, ha generado tanta inseguridad y violencia.

Los conceptos contra la corrupción y la violencia emitidos en su discurso cobran mucha trascendencia por ser pronunciados en una región de tanta agresividad que se destaca por la proliferación de grupos de autodefensa armados que enfrenta al crimen organizado, muy fuere en ese estado.

López Obrador explicó que en países donde no hay corrupción no hay violencia ni pobreza y mucho menos inseguridad. La gente vida tranquila y en y el desarrollo sirve a la meta principal de lograr bienestar para toda la población.

Admitió que en los últimos tiempos creció la corrupción como nunca en México a pesar de que tenemos corrupción desde la llegada de Hernán Cortés a estas tierras, empezando con la repartición del tesoro de Moctezuma del cual el propio Cortés se quedó con una buena parte de él.

En el México independiente la corrupción siguió igual. Con Antonio López de Santana, 11 veces de presidente y Porfirio Días, 34 veces, se multiplicó y siempre ha habido corrupción e incluso la revolución no pudo arrancar la que existía en el porfiriato y se mantiuvo en los gobiernos posrevolucionarios como contaba Álvaro Obregón.

Añadió que en la época neoliberal y anterior se consideraba a la moral un árbol que da moras y para ser político había que ser primero ladrón y ratero, pero jamás se vio tanta corrupción como en estos 36 años de neoliberalismo cuando México padeció el saqueo más grande de su historia.

«Lo que estamos viviendo ahora, dijo, es luchar contra la corrupción, pero la vamos a acabar, me canso ganso», su expresión favorita para enfatizar que no se da por vencido y que es muy terco en sus propósitos.

Dijo que lamentablemente al México de hoy se le conoce por la violencia y la corrupción, pero ya eso está cambiando poco a poco y será el más honesto del mundo porque la honradez es la manera de tener presupuesto sin pedir préstamos. Si no se roba no hay déficit y el presupuesto alcanza.

of-am