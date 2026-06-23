De la Espriella expresa respaldo candidatura F. Abreu en la RD

BOGOTA.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su respaldo a la candidatura del dirigente dominicano Fernando Abreu, tras sostener un encuentro privado celebrado horas después de su victoria en la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con una nota difundida por el movimiento Patria Libre (Palib), Abreu formó parte de los invitados internacionales que participaron en la jornada electoral en la que el líder colombiano resultó electo. En ese contexto, ambos dirigentes sostuvieron un intercambio sobre la coyuntura política de la región y los desafíos comunes en materia institucional.

Durante el encuentro, Fernando Abreu valoró el triunfo del mandatario electo y destacó lo que consideró un mensaje político de alcance regional. “La victoria de Abelardo demuestra que las ideas de libertad, orden, seguridad y prosperidad siguen teniendo una enorme fuerza en América Latina. Hoy Colombia ha dado un paso trascendental. Dominicana, ahora te toca a ti”, expresó.

La presencia del dirigente dominicano en el proceso electoral fue interpretada por su equipo político como una señal de reconocimiento a su proyección internacional dentro de sectores afines en la región.

En el cierre de la reunión, ambos líderes acordaron dar continuidad al fortalecimiento de vínculos de cooperación entre fuerzas políticas de orientación conservadora en América Latina, con énfasis en iniciativas relacionadas con la libertad económica, la institucionalidad democrática y la prosperidad regional.

Abreu agradeció la invitación y el respaldo recibido, al tiempo que felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria electoral.

Según los datos divulgados, el candidato del movimiento Defensores de la Patria se impuso en la segunda vuelta con 12,921,702 votos (49.65 %), superando por un margen estrecho al aspirante de izquierda Iván Cepeda, en una contienda marcada por una diferencia de 248,310 sufragios.

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