De Balaguer a Abinader

Ruddy Germán Pèrez.

Como paradoja de la vida, en 1994 gobernaba en Estados Unidos el Partido Demócrata, ahora 2023, también gobiernan los demócratas, y en ambas ocasiones desde allá, la ONU y otras potencias extranjeras, pusieron en práctica presiones, chantajee, extorsiones y puñaladas traperas para que la República Dominicana permitiera en su territorio la instalación de campos de refugiados, compartiera con Haití su presupuesto nacional y les entregara a los haitianos la mitad de su soberanía.

En 1994 Gobernaba el fenecido líder reformista Joaquín Balaguer y hoy nos dirige Luis Abinader. El primero (Balaguer) conservador y republicano, y el segundo (Abinader) liberal y socialdemócrata. Pero ambos lideres adornados con un alto sentido patriótico y dominicanista, rechazaron categóricamente esas presiones malsanas externas para que aceptáramos la unificación de la isla con los haitianos, cargando con ello su atraso, su odio visceral, sus mañas, sus crímenes y su satanismo.

En ambas oportunidades los dos lideres del país, han obrado con alta conciencia patriótica, compromiso con nuestra identidad nacional y en consonancia con el sentir de la gran mayoría del pueblo dominicano.

Por consiguiente, no me cabe duda o temor de que nuestro mandatario, el presidente Abinader, no se apartará de su firme proceder en defensa de nuestra soberanía y nuestro orgullo quisqueyano, porque esas virtudes y filosofía de vida, las lleva en la sangre.

Y, también, porque el presidente Abinader y los buenos dominicanos, como él, sabemos de sobras, que las agencias internacionales y algunas potencias extranjeras nos quieren tirar en el patio, las calamidades haitianas, para luego sacarnos los pies, cuando los problemas se agranden aquí o lleguen a la gran confrontación fratricida. Ellos ni cavaran las tumbas, ni enterraran los muertos.

Además, porque el presidente Abinader sabe de sobras que nuestra soberanía y dignidad nacional están puesta a su resguardo, y que el liderazgo político, se forja, se ejercita para el bienestar colectivo, y se preserva limpio y fuerte para proyectos y desafíos futuros.

Afirmo, a todo pulmón, que el pueblo dominicano debe estar tranquilo y seguro que el presidente Luis Abinader no se convertirá en el sepulturero de nuestra soberanía y orgullo dominicanista .

jpm-am

