Danilo acusa al Gobierno de improvisar con decreto del arroz

Danilo Medina sobre decreto del arroz: “Cantaron como gallos y pusieron como gallinas”.

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JARABACOA.– El expresidente Danilo Medina criticó al Gobierno por la derogación del decreto que buscaba establecer cuotas de importación de arroz estadounidense y un arancel de 99 % para los volúmenes que excedieran esos límites, ante la entrada en vigor del libre comercio previsto en el DR-CAFTA.

Tras una asamblea del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la que juramentó a más de 2,000 nuevos miembros, Medina calificó la medida original del presidente Luis Abinader, emitida en diciembre de 2024, como populista y demagógica.

“Se fueron con un decreto populista, demagógico, cantando como gallos, pretendiendo que se iban a imponer a los Estados Unidos al margen del tratado, y han tenido que salir poniendo como gallinas”, declaró.

El exmandatario cuestionó que las autoridades derogaran la disposición sin explicar las razones del cambio, al tiempo que señaló que la medida contravenía el acuerdo comercial vigente.

Medina afirmó que durante su gestión se impulsaron programas de mejora genética para aumentar la productividad arrocera, mediante el trabajo con especialistas y la introducción de variedades mejoradas. Según indicó, el rendimiento pasó de 4,100 a 5,100 quintales por hectárea.

Asimismo, sostuvo que solicitó personalmente al entonces presidente estadounidense Donald Trump una dispensa de 10 años adicionales para posponer hasta 2035 la eliminación de las cuotas de protección y permitir que el país fortaleciera su producción.

Explicó que, tras el encuentro, Trump envió a un subsecretario a República Dominicana en 2019 para dar seguimiento a la solicitud, pero el proceso se interrumpió con el cambio de gobierno y la pandemia.

La eliminación de las cuotas arancelarias para el arroz estadounidense estaba prevista para el 1 de enero de 2025, conforme al calendario de desgravación del DR-CAFTA.

dh/am