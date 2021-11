CUBA: Seguridad del Estado dice Yunior García irá prisión si marcha

Yunior Garcia.

CUBA.- La Seguridad del Estado cubana ha advertido a Yunior García Aguilera de que no le permitirá que marche el próximo domingo día 14 en solitario como anunció este jueves que tiene previsto.

La policía política volvió a citar al dramaturgo este jueves para amenazarlo con detalles de su detención, entre ellos que irá al Combinado del Este, la mayor cárcel de Cuba y donde también está el opositor Luis Manuel Otero Alcántara.

García Aguilera fue entrevistado vía telefónica por el canal estadounidense CNN en español donde dejó muy clara la postura del régimen. «Nuestras sentencias ya están firmadas. Me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir, me dicen que voy para el Combinado, incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo ni siquiera en la forma en que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca, por una calle céntrica habanera», contó.

Este miércoles, el creador de Archipiélago anunció que, en vista de las amenazas, con llamamientos explícitos a la violencia, con las que el Gobierno enfrenta la Marcha Cívica del 15N, él optaba por realizar una caminata individual por la 23 hasta el Malecón habanero y dejaba claro que el resto de ciudadanos podían optar por la vía que creyera conveniente para mostrar su adhesión a la manifestación, ya que se habían aportado protestas creativas.

El anuncio generó confusión incluso entre los propios miembros y simpatizantes de Archipiélago, por lo que García Aguilera quiso explicar con mayor detalle su intención.

«No se trata de desconvocar, de eliminar ni siquiera de limitar el derecho que tiene cada cubano a conquistar eso que nos ha sido negado, sino de encontrar soluciones que no pusieran en riesgo su seguridad», argumentó.

«Como dejé claro en el comunicado, jamás le pediría a los cubanos que renuncien a sus derechos», aseveró. «Apoyamos el 15N, el 16N, el 17N y todos los días. Los cubanos tienen que actuar como ciudadanos con derechos el 15N y todos los días. Lo único que hemos pedido es que ningún cubano se levante contra otro y que no haya violencia. Tenemos que actuar con responsabilidad, marcar la diferencia y defender nuestros derechos de manera ingeniosa».