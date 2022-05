CUBA: Inicia reunión ALBA con Díaz-Canel, Maduro y Ortega

LA HABANA.- Cuba acoge este viernes la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a tan solo 10 días de la controvertida Cumbre de las Américas, de la que fue excluida junto con Nicaragua y Venezuela.

Durante el encuentro, representantes de las diez naciones integrantes -encabezados por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Venezuela, Nicolás Maduro; Nicaragua, Daniel Ortega, y Bolivia, Luis Arce- «compartirán estrategias de desarrollo comunes» y «analizarán la situación política regional», según indicó el Ministerio de Exteriores cubano.

La cumbre fue anunciada de forma sorpresiva el martes, en medio del pulso de Nicaragua, Venezuela y Cuba con EEUU después de que éste afirmara que no invitaría a países que no considera democráticos a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio.

Este miércoles llegó a Cuba el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en una visita oficial en la que ha sido condecorado con la orden José Martí, la más alta distinción del país. El jueves llegó el grueso de las delegaciones internacionales.

WASHINGTON AÚN NO PUBLICA LISTA DEFINITIVA DE PARTICIPANTES

Según los expertos, el encuentro de la ALBA forma parte de la respuesta regional a la decisión de EEUU, que ha suscitado por criticas en parte del hemisferio.

Estados Unidos avanzó en un primer momento que no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la posición de Washington pareció matizarse tras las amenazas de países como México y Bolivia de que no asistirían si se confirmaba la exclusión.

A menos de dos semanas de la cita, EEUU no ha publicado aún la lista definitiva de participantes, pero ha confirmado que no contará con Venezuela ni con Nicaragua. No ha aclarado qué hará finalmente con Cuba, aunque Díaz-Canel, ha asegurado que no acudiría a la cita en Los Ángeles «en ningún caso».

De acuerdo con el programa oficial, los líderes de la ALBA llegan al Palacio de la Revolución sobre las 09.00 hora local (14.00 GMT) y celebrarán un encuentro de dos horas, antes de concluir la cumbre con una foto de familia.

Este foro de integración, creado en 2004 por los expresidentes ya fallecidos Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), celebra habitualmente sus cumbres de líderes a finales de año. La anterior fue en diciembre de 2021, también en La Habana.

Cuenta con diez miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, y dos invitados especiales (Haití y Surinam). EFE

cfl-am