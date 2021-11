CUBA: Expresos alertan represión ahora será «mucho más intensa»

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -Los expresos políticos cubanos Ángel Francisco de Fana y Luis Zúñiga han advertido este lunes de que la represión a la manifestación antigubernamental prevista para el 15 de noviembre será «mucho más intensa» que la vivida en la protesta del 11 de julio.

«Va a haber represión (…) va a ser mucho más intensa», ha aseverado De Fana, que ha puesto el foco en que, a diferencia de la manifestación del 11 de julio, que «sorprendió» a las autoridades, esta vez están «preparados».

En una entrevista concedida a Europa Press, Zúñiga ha narrado que las autoridades cubanas «han enseñado en la televisión grupos paramilitares» armados «con garrotes de madera» y «diciendo ‘con esto les vamos a golpear a los que salgan a protestar el 15 de noviembre». Asimismo, según el expreso político, también han advertido con «condenas de prisión de 10 o 15 años a los que se atrevan pacíficamente a expresar su opinión».

En este sentido, ha alertado de que el Ejecutivo cubano «impedirá que los periodistas puedan entrar, van a militarizar posiblemente las calles, cortarán los servicios de internet». «Todo eso es de esperarse porque esa ha sido la conducta usual de la dictadura contra su pueblo», ha añadido.

Las manifestaciones de julio en Cuba reunieron a miles de personas que protestaban por la falta de medicinas, alimentos y en favor de las libertades. Datos recientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) muestran que en octubre se produjeron en Cuba al menos 579 acciones represivas, 80 de ellas detenciones arbitrarias. Entre los abusos más utilizados contra activistas, periodistas independientes y artistas están el sitio de viviendas, las citaciones policiales, el hostigamiento y las amenazas.

Ambos coinciden en el poder de la juventud cubana para oponerse al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, unos jóvenes que quieren «libertad», «vivir en democracia» y «vivir con posibilidades de trabajar y ser prósperos gracias a su trabajo», en palabras de De Fana, que ha hecho hincapié en que «el liderazgo de la oposición en Cuba está dentro de la isla, no está en Miami o en España».

No obstante, De Fana no ha podido precisar si el 15 de noviembre marcará el fin del Gobierno cubano actual, aunque se ha mostrado rotundo al asegurar que no tiene «la más mínima duda» de que «se van a continuar produciendo acontecimientos que van a dar al traste con la tiranía».

A su juicio, el liderazgo del régimen, al que ha acusado de estar «involucrado con el narcotráfico, con los abusos y con tratar de expandir el poder de la izquierda en el mundo», está «desprestigiado». «El presidente designado (Díaz-Canel) no tiene autoridad, es un monigote de Raúl Castro y del resto del comité central del Partido Comunista», ha agregado.