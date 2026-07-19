Cuba dice apagones afectarán a la vez hasta el 64 % de la isla

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA HABANA.- Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones, cuando nuevamente el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 64 % de la isla en la tarde-noche, el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La isla vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

La crisis energética también está relacionada con la existencia de centrales termoeléctricas con décadas de explotación que no han contado con las inversiones necesarias y como consecuencia se reportan continuas averías de esas unidades generadoras.

El pasado martes se registró la tercera desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en una semana y la quinta en lo que va de año.

Tras la reconexión del SEN las afectaciones por los cortes han alcanzado esta semana hasta el 72 % del territorio cubano en la hora «pico», el de mayor consumo de energía, con apagones que en La Habana han sobrepasado las 24 horas y más, mientras en provincias se han reportado hasta por dos días consecutivos.

El pronóstico de la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para ese horario en esta jornada una capacidad de generación de 1.108 megawatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.032 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.062 MW.

El Gobierno reconoce la situación «crítica»

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «aguda», «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El último petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con un donativo de unos 730.000 barriles de petróleo, que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por tan solo dos semanas el pasado abril.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).

of-am